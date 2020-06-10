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10 июня • обновлено в 10:01
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Адвокат назвал колонию, куда может попасть Ефремов

  • Актер Михаил Ефремов может попасть в колонию в Рязанской области

  • Условия содержания в колонии существенно отличаются от условий в колониях российской глубинки

  • Актера смогут навещать родственники и даже гостить у него до 3 дней

2.2т
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Российский актер Михаил Ефремов, устроивший смертельное ДТП, может отбывать наказание в элитной колонии общего режима.

Такое мнение высказал в блоге OBOZREVATEL российский адвокат Марк Фейгин. "Мы поймем позже, какой срок может ему грозить и в какой колонии он будет его отбывать. Но я не исключаю, что это будет недалеко от Москвы", – допустил он.

В этом контексте адвокат рассказал, что в 200 километрах от российкой столицы, в Рязанской области, находится колония общего режима. "В ней содержат полуэлитных ребят, иностранцев и так далее".

Условия содержания там существенно отличаются от условий, в которых находятся заключенные в российской глубинке. "Например, там будет возможность посещать его, делать передачи и так далее. К нему в колонию могут приехать близкие, пожить у него до 3 дней", – сообщил Фейгин.

Михаил Ефремов, колония, коллаж

Михаил Ефремов, колония, коллаж

Он также подчеркнул, что Ефремову не следует искать способы уклонения от ответственности. "Любая попытка уклониться от этого будет воспринята очень негативно", – убежден адвокат.

Как писал OBOZREVATEL, российский актер Михаил Ефремов 8 июня устроил аварию в центре Москвы на Смоленской площади. Водитель автомобиля, в который врезался Ефремов, умер от полученных травм спустя несколько часов после ДТП.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Тема
Эксклюзив
Персоны
Михаил Ефремов Марк Фейгин
Место
Россия Москва
Тег
Новости России
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