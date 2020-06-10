Адвокат назвал колонию, куда может попасть Ефремов

Актера смогут навещать родственники и даже гостить у него до 3 дней

Российский актер Михаил Ефремов, устроивший смертельное ДТП, может отбывать наказание в элитной колонии общего режима.

Такое мнение высказал в блоге OBOZREVATEL российский адвокат Марк Фейгин. "Мы поймем позже, какой срок может ему грозить и в какой колонии он будет его отбывать. Но я не исключаю, что это будет недалеко от Москвы", – допустил он.

В этом контексте адвокат рассказал, что в 200 километрах от российкой столицы, в Рязанской области, находится колония общего режима. "В ней содержат полуэлитных ребят, иностранцев и так далее".

Условия содержания там существенно отличаются от условий, в которых находятся заключенные в российской глубинке. "Например, там будет возможность посещать его, делать передачи и так далее. К нему в колонию могут приехать близкие, пожить у него до 3 дней", – сообщил Фейгин.

Михаил Ефремов, колония, коллаж

Он также подчеркнул, что Ефремову не следует искать способы уклонения от ответственности. "Любая попытка уклониться от этого будет воспринята очень негативно", – убежден адвокат.

Как писал OBOZREVATEL, российский актер Михаил Ефремов 8 июня устроил аварию в центре Москвы на Смоленской площади. Водитель автомобиля, в который врезался Ефремов, умер от полученных травм спустя несколько часов после ДТП.

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