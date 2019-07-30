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Адский пожар в России: власти пошли на радикальные меры

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В четырех регионах России в связи с природными пожарами во вторник, 30 июля, ввели режим черезвычайной ситуации.

Об этом говорится на российском сайте ФБУ "Авиалесоохрана", передают "РИА Новости" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Как сообщил на совещании премьер-министра Дмитрия Медведева с вице-премьерами министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин, наиболее сложная обстановка наблюдается в Иркутской области, Красноярском крае, Якутии и Бурятии.

Пожар

Пожар

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"Площадь лесных пожаров зонами контроля составляет 2,7 миллиона гектаров, что на 12% больше уровня прошлого года", — сказал министр.

Кобылкин отметил, что основной причиной пожаров для сибирских регионов стал природный фактор — сухие грозы.

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По его словам, сохраняется угроза задымления населенных пунктов. Он добавил, что Росгидромет ведет постоянный мониторинг состояния допустимой концентрации в воздухе: и состоянием на утро вторника, 30 июля, превышений не зафиксировано.

"Пострадавших от лесных пожаров и жертв на сегодняшний день нет, ситуация, тем не менее, тяжелая", — добавил глава Минприроды.

Кобылкин сказал, что 95% личного состава и вся имеющаяся техника федеральной авиалесоохраны задействованы в тушении пожаров. Для недопущения распространения огня в Красноярский край переброшено 100 профессиональных десантников, еще столько же готовы направиться дополнительно.

Пожар

Пожар

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Пожар

Пожар

Twitter Arina

Пожар

Пожар

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Пожар

Пожар

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Дым

Twitter Татьяна Роо Сои

Дым

Дым

Twitter Татьяна Роо Сои

Как сообщал OBOZREVATEL, на территории Сибири (РФ) уже неделю пожарами охвачено почти 3 миллиона гектаров тайги. Спасатели зафиксировали 500 очагов возгораний, их площадь постоянно растет.

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Место
Россия Иркутск
Тег
пожар
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