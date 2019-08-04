Адские пожары в Сибири: спасать россиян бросились шаманы с бубнами. Видео

Пока российские власти вяло решают проблему тушения пожара в Сибири, за дело взялись шаманы с бубнами на острове Ольхон (Байкал).
Telegram-канал Mash опубликовал соответствующее видео сборов, на которых "волшебники" из Бурятии, Забайкалья и Иркутской области просили духов послать дождь (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).
Шаманы провели обряд
ndn.info
Шаманы провели целый обряд жертвоприношения тайлаган, который якобы должен помочь прекратить пожары и наводнения в Сибири.
"Эти во всех смыслах волшебные мужчины и женщины проводят обряд на острове Ольхон, чтобы призвать дожди на горящую Сибирь. Что? Да. У сибирских шаманов есть что-то вроде профсоюза: организация "Тэнгэри". Она и свезла их из Бурятии, Забайкалья и Иркутской области, чтобы помолиться за дожди, а также за гармонию, доброе отношение ко всему живому и мир во всём мире. Парни с бубнами – летающая лодка Бе-200 – МЧС РФ", – пошутили в Telegram-канале.
Шаманы
ndn.info
Также на борьбу с пожарами вышли бурятские ламы. "Нужны точные координаты пожаров, название местностей, кто знает, отправьте. Попробуем дожди. Обращаемся к властям помочь остановить пожары", — отмечается на странице Буддийской традиционной Сангхи России в Instagram.
Заготовки шаманов
ndn.info
Шаманы против пожара в Сибири
ndn.info
Шаманы
ndn.info
Как сообщал OBOZREVATEL:
Стало известно, что в российской Сибири горит почти 3 миллиона гектаров тайги.
В связи с природными пожарами в пострадавших регионах ввели режим черезвычайной ситуации.
В социальных сетях среди россиян развернулись различные акции, где звезды и простые пользователи призывают чиновников тушить пожары. Известный российский комик Семен Слепаков раскритиковал власти РФ за бездействие во время катастрофических пожаров в Сибири.
Разразился критикой и шоумен, муж примадонны Аллы Пугачевой Максим Галкин.
К протесту присоединился даже голливудский актер Леонардо ди Каприо.
Дым от пожара дошел даже до российской Читы (столица Забайкалья), парализовав работу аэропорта.
Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!
Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.