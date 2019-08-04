Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Новости России

Адские пожары в Сибири: спасать россиян бросились шаманы с бубнами. Видео

1.5т Читать материал на украинском

Пока российские власти вяло решают проблему тушения пожара в Сибири, за дело взялись шаманы с бубнами на острове Ольхон (Байкал).

Telegram-канал Mash опубликовал соответствующее видео сборов, на которых "волшебники" из Бурятии, Забайкалья и Иркутской области просили духов послать дождь (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Шаманы провели обряд

Шаманы провели обряд

ndn.info

Шаманы провели целый обряд жертвоприношения тайлаган, который якобы должен помочь прекратить пожары и наводнения в Сибири.

Новости
"Ад на земле? Нет, это месть!" Фарион обрадовалась пожарам в России

"Эти во всех смыслах волшебные мужчины и женщины проводят обряд на острове Ольхон, чтобы призвать дожди на горящую Сибирь. Что? Да. У сибирских шаманов есть что-то вроде профсоюза: организация "Тэнгэри". Она и свезла их из Бурятии, Забайкалья и Иркутской области, чтобы помолиться за дожди, а также за гармонию, доброе отношение ко всему живому и мир во всём мире. Парни с бубнами – летающая лодка Бе-200 – МЧС РФ", – пошутили в Telegram-канале.

Шаманы

Шаманы

ndn.info

Также на борьбу с пожарами вышли бурятские ламы. "Нужны точные координаты пожаров, название местностей, кто знает, отправьте. Попробуем дожди. Обращаемся к властям помочь остановить пожары", — отмечается на странице Буддийской традиционной Сангхи России в Instagram.

Заготовки шаманов

Заготовки шаманов

ndn.info

Шаманы против пожара в Сибири

Шаманы против пожара в Сибири

ndn.info

Шаманы

Шаманы

ndn.info

Адские пожары в Сибири: спасать россиян бросились шаманы с бубнами. Видео

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Стало известно, что в российской Сибири горит почти 3 миллиона гектаров тайги.

  • В связи с природными пожарами в пострадавших регионах ввели режим черезвычайной ситуации.

  • В социальных сетях среди россиян развернулись различные акции, где звезды и простые пользователи призывают чиновников тушить пожары. Известный российский комик Семен Слепаков раскритиковал власти РФ за бездействие во время катастрофических пожаров в Сибири.

  • Разразился критикой и шоумен, муж примадонны Аллы Пугачевой Максим Галкин.

  • К протесту присоединился даже голливудский актер Леонардо ди Каприо.

  • Дым от пожара дошел даже до российской Читы (столица Забайкалья), парализовав работу аэропорта.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
Россия
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
4
15
Смешно
2
Интересно
1
Печально
12
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Червоний Данило
Червоний Данило
Вот клоуны! Путин их на х#ю вертит а они ему помогают! зачем???? смешные клоуны! Лучше бы усилили пожары и направили их на Москву, где само зло сидит!
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
voznyk ruslan
voznyk ruslan
Справжній шаман йде до Кремля - зло виганяти...
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0

Блоги / мнения

ads pixel