Адские пожары в Сибири: спасать россиян бросились шаманы с бубнами. Видео

Пока российские власти вяло решают проблему тушения пожара в Сибири, за дело взялись шаманы с бубнами на острове Ольхон (Байкал).

Telegram-канал Mash опубликовал соответствующее видео сборов, на которых "волшебники" из Бурятии, Забайкалья и Иркутской области просили духов послать дождь (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Шаманы провели обряд ndn.info

Шаманы провели целый обряд жертвоприношения тайлаган, который якобы должен помочь прекратить пожары и наводнения в Сибири.

"Эти во всех смыслах волшебные мужчины и женщины проводят обряд на острове Ольхон, чтобы призвать дожди на горящую Сибирь. Что? Да. У сибирских шаманов есть что-то вроде профсоюза: организация "Тэнгэри". Она и свезла их из Бурятии, Забайкалья и Иркутской области, чтобы помолиться за дожди, а также за гармонию, доброе отношение ко всему живому и мир во всём мире. Парни с бубнами – летающая лодка Бе-200 – МЧС РФ", – пошутили в Telegram-канале.

Шаманы ndn.info

Также на борьбу с пожарами вышли бурятские ламы. "Нужны точные координаты пожаров, название местностей, кто знает, отправьте. Попробуем дожди. Обращаемся к властям помочь остановить пожары", — отмечается на странице Буддийской традиционной Сангхи России в Instagram.

Заготовки шаманов ndn.info

Шаманы против пожара в Сибири ndn.info

Шаманы ndn.info

Как сообщал OBOZREVATEL:

Стало известно, что в российской Сибири горит почти 3 миллиона гектаров тайги.

В связи с природными пожарами в пострадавших регионах ввели режим черезвычайной ситуации.

В социальных сетях среди россиян развернулись различные акции, где звезды и простые пользователи призывают чиновников тушить пожары. Известный российский комик Семен Слепаков раскритиковал власти РФ за бездействие во время катастрофических пожаров в Сибири.

Разразился критикой и шоумен, муж примадонны Аллы Пугачевой Максим Галкин.

К протесту присоединился даже голливудский актер Леонардо ди Каприо.

Дым от пожара дошел даже до российской Читы (столица Забайкалья), парализовав работу аэропорта.

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