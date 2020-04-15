Ад в метро Москвы в пик коронавируса: кадры массовой давки взбудоражили сеть

В Москве утром 15 апреля у нескольких станций метрополитена образовались огромные очереди, а на въезде в город – длинные автомобильные пробки из-за введения режима спецпропусков на фоне распространения коронавируса.

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Полицейские проверяют цифровые пропуска, которые ввели для передвижения на общественном, личном и служебном транспорте. При этом в соцсетях появились многочисленные фото и видео давки, а также критических комментариев в адрес такого решения правительства РФ (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

По словам россиян, правоохранители проверяют пропуска на всех станциях столичного метро: они смотрят паспорта в развернутом виде, а также вбивают код пропуска в планшет.

Очереди в метро Москвы Российские соцсети

Другие отмечают, что из-за подобного нововведения, загруженность дорог в Москве с 7 до 8 часов утра составляла четыре балла, а после восьми – три.

Позже Telegram-канал Lshot сообщил, что ситуация в московском метро на большинстве станций нормализовалась. Поскольку на ситуацию негативно отреагировал даже мэр российской столицы Сергей Собянин. Он заявил, что вся ответственность за утренние очереди у входа в метро возлагается на городское управление МВД. Также подчеркнул, мол, лично попросил начальника городской полиции организовать проверки так, чтобы подобного больше не повторилось.

Очереди в метро Москвы Российские соцсети

Однако в управлении МВД в Москве только попросили граждан, по возможности, заранее планировать время своей поездки, а в случае скопления очередей соблюдать установленную дистанцию.

Очереди в метро Москвы Российские соцсети

"Без крайней необходимости не покидайте свое жилище. Не забывайте заблаговременно оформлять специальные цифровые пропуска. Просим вас с пониманием относится к сложившимся обстоятельствам. Берегите себя и своих близких!" – говорится в сообщении.

Со своей стороны россияне, которые придерживаются правил карантина и без надобности боятся даже выйти на улицу, обрушились критикой на сограждан, устроивших массовые давки в метро.

Очереди в метро Москвы Российские соцсети

"Я вот сижу дома. На улицу выхожу в маске и перчатках. Передачу свою веду из дома. Предпринимаю все разумные шаги, чтобы не заразиться или не заразить других, если болею бессимптомно. Вношу свою лепту в сглаживание пика как могу. Только сегодня утром передо мной в полный рост стоит вопрос: на**ра я вообще это делаю? Все, на что потратили три недели, сегодня обнулили", – возмутился российский оппозиционер Алексей Навальный на своей странице в Facebook.

Очереди в метро Москвы Российские соцсети

"Когда казалось, что тупее шашлычников никого быть не может, мэрия Москвы попросила подержать пиво и ввела бесконечные очереди на регистрацию пропусков в метро. Центры инфицирования москвичей – теперь на каждой станции!" – пишет в Twitter "Разрыхлитель Мозгов".

Очереди в метро Москвы Российские соцсети

Поделился мнением о скоплении людей на входе в метро Москвы и пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

"Это плохо, это опасно. Это очень нежелательно, и это именно то, что сейчас стараются предотвратить московские власти… Но первое утро, гигантский город, естественно, это не может быть совсем гладко", – цитирует его слова Meduza.

Очереди в метро Москвы Российские соцсети

Отметим, что 11 апреля мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому для поездок по городу и области на личном и общественном транспорте вводятся специальные цифровые пропуска. Оформление было начато 13 апреля, а с 15 апреля их наличие для поездок стало обязательным.

В частности, начиная с этого дня получение цифрового пропуска потребуется для поездок на любом виде личного и общественного транспорта – мотоцикле, скутере, автомобиле, такси, метро, пригородном железнодорожном и наземном транспорте.

Примечательно, что со всех регионов России Москва наиболее сильно пострадала от коронавируса. От осложнений CIVID-19 там, по официальным данным, скончались уже более ста человек. Но это не помешало людям и властям еще больше осложнить ситуацию с распространением вируса.

Очереди в метро Москвы Российские соцсети

Очереди в метро Москвы Российские соцсети

Очереди в метро Москвы Российские соцсети

Очереди в метро Москвы Российские соцсети

Очереди в метро Москвы Российские соцсети

Очереди в метро Москвы Российские соцсети

Очереди в метро Москвы Российские соцсети

Очереди в метро Москвы Российские соцсети

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Как сообщал OBOZREVATEL, Россия лидирует в списке стран по стремительному росту количества инфицированных коронавирусом.