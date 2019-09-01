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"Ад длиной в 15 лет": в России почтили память жертв Беслана. Фото

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В России 1 сентября в 15-ю годовщину теракта в Беслане стартовали траурные мероприятия, которые продлятся три дня.

В воскресенье в 9.15 утра, когда в школе №1 раздался первый выстрел террористов, прошло возложение цветов. В школьном спортзале, где держали заложников, около фотографий погибших зажгли свечи, во двор школы принесли игрушки и воду, которую террористы в течение трех дней не позволяли пить заложникам. Цветы несут и на мемориальное кладбище Беслана "Город ангелов", где похоронены жертвы теракта, пишет "Эхо Москвы".

"Ад длиной в 15 лет": в России почтили память жертв Беслана

t.me/tvrain

"Ад длиной в 15 лет": в России почтили память жертв Беслана

t.me/tvrain

"Ад длиной в 15 лет": в России почтили память жертв Беслана

t.me/tvrain

"Ад длиной в 15 лет": в России почтили память жертв Беслана

t.me/tvrain

В Москве траурные мероприятия пройдут 3 сентября – в Международный день солидарности в борьбе с терроризмом.

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Мать школьника, пережившего теракт, Валентина Тетова рассказала сайту "360" о событиях 15-летней давности.

"Пришли [террористы] и говорили: "Из этого зала никто не уйдет живой, мы пришли вас убивать". Это дословно. Это происходило с первых же минут. Мы об этом вспоминаем не только в траурные дни", — передала Тетова воспоминания близких.

Валентине пока не удается стереть из памяти кошмарные события. Даже спустя столько лет это крайне сложно.

"Это был ад, и он состоял из трех дней на тот момент. Для нас это продолжается все 15 лет… Я это пытаюсь забыть, переключиться, но воспоминания постоянно в голове крутятся, как кинолента", — рассказала она.

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1 сентября 2004 года в Беслане на торжественную линейку в местной школе ворвались вооруженные террористы, которые взяли в заложники 1128 детей и взрослых. Почти три дня заложников держали в спортзале без воды и еды.

3 сентября в школе прогремели взрывы, возник пожар, и здание частично обрушилось. Силовики пошли штурм, в ходе которого террористы были уничтожены, однако погибло множество заложников. Всего были убиты 333 человека, из которых 186 детей. Ранения получили более 700 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России прошел квест с захватом детей в заложники в память о Беслане. Целью мероприятия было заявлено патриотическое воспитание молодежи.

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Место
Россия
Тег
теракт
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
ПутЕн решил сплясать на костях! Смотрите, рабы рюские, на своего фюрера!
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Пигин Макс
Пигин Макс
Кацaп Кацaпыч, Ты бешеное существо. Таких как ты принято усыплять...
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