Россия уже давно применяет разные гибридные технологии в своей агрессии, уже нет ни прошлого, ни будущего. Все происходит он-лайн. Я недавно записал на своем канале ролик, который называется "Путин обязательно нападет". За 4 дня он собрал 550 тыс просмотров.

О чем это говорит? Что затерлось само понятие войны. Конфликт длится уже достаточно долго и все начинают думать, что войны не будет. Мол, а зачем Путину нападать? Разве ему это выгодно? Но попытка преставить свою голову к Путину - это роковая ошибка всех. Вы никогда не решите за него. Это все равно, что угадать поведение медведя, который проснулся из спячки и ходит вокруг дома. Не надо угадывать, надо строить забор, держать ружье, а при необходимости стрелять.

Кроме таких очевидных вещей есть еще адвокация путинских действий, якобы либеральных российских медиа. Я говорил об этом давно, а мне говорили, что я радикал и хочу окрасить всех одной краской. А сейчас все в Украине уже поняли, что даже такие либеральные издания, как "Медуза", находящаяся в Риге, принимает позицию Путина в каждом случае все ближе и ближе.

Нападение на украинские корабли со стороны регулярных российских войск уже подается "Медузой", как некий инцидент. Что вот Россия с Украиной опять посоролись, кому это выгодно? Вносятся версии, что это выгодно Порошенко, как будто это он напал. Абсолютный переворот, все ставится с ног на голову и подается в русскоязычные умы по всему миру с помощью именно таких СМИ, которые в массовом сознании вызывают доверие, как либеральные и свободные.

Кроме того существует еще приравнивание агрессора и жертвы. Мол, что и Украина в чем-то не права. Этим занимается и телеканал "Дождь", и Эхо Москвы. И вот, когда происходят такие события, как были в Керченском проливе, эти, как говорят консервы, вскрываются за один день и атакуют всех, кто говорит и думает по-русски. А таких людей много.

Нужно бороться, чтобы россиянам не удалось внести в голову западным политикам эти тезисы, что "Украина тоже виновата, она тоже что-то делала не так". Иначе это приведет к неправильным решениям, к неправильным оценкам, рискам и действиям в отношении агрессивного российского режима, который несет страшную угрозу всем.

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