МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета на Android Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Блоги - Новости России

Айдер Муждабаев
Айдер Муждабаев
ЖурналистВсе статьи автора

А зачем Путину нападать? Разве ему это выгодно?

3.4т

Россия уже давно применяет разные гибридные технологии в своей агрессии, уже нет ни прошлого, ни будущего. Все происходит он-лайн. Я недавно записал на своем канале ролик, который называется "Путин обязательно нападет". За 4 дня он собрал 550 тыс просмотров.

О чем это говорит? Что затерлось само понятие войны. Конфликт длится уже достаточно долго и все начинают думать, что войны не будет. Мол, а зачем Путину нападать? Разве ему это выгодно? Но попытка преставить свою голову к Путину - это роковая ошибка всех. Вы никогда не решите за него. Это все равно, что угадать поведение медведя, который проснулся из спячки и ходит вокруг дома. Не надо угадывать, надо строить забор, держать ружье, а при необходимости стрелять.

Кроме таких очевидных вещей есть еще адвокация путинских действий, якобы либеральных российских медиа. Я говорил об этом давно, а мне говорили, что я радикал и хочу окрасить всех одной краской. А сейчас все в Украине уже поняли, что даже такие либеральные издания, как "Медуза", находящаяся в Риге, принимает позицию Путина в каждом случае все ближе и ближе.

Новости
''Украинцы получат мир тогда, когда война надоест России''

Нападение на украинские корабли со стороны регулярных российских войск уже подается "Медузой", как некий инцидент. Что вот Россия с Украиной опять посоролись, кому это выгодно? Вносятся версии, что это выгодно Порошенко, как будто это он напал. Абсолютный переворот, все ставится с ног на голову и подается в русскоязычные умы по всему миру с помощью именно таких СМИ, которые в массовом сознании вызывают доверие, как либеральные и свободные.

А зачем Путину нападать? Разве ему это выгодно?

Кроме того существует еще приравнивание агрессора и жертвы. Мол, что и Украина в чем-то не права. Этим занимается и телеканал "Дождь", и Эхо Москвы. И вот, когда происходят такие события, как были в Керченском проливе, эти, как говорят консервы, вскрываются за один день и атакуют всех, кто говорит и думает по-русски. А таких людей много.

Нужно бороться, чтобы россиянам не удалось внести в голову западным политикам эти тезисы, что "Украина тоже виновата, она тоже что-то делала не так". Иначе это приведет к неправильным решениям, к неправильным оценкам, рискам и действиям в отношении агрессивного российского режима, который несет страшную угрозу всем.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Айдер МуждабаевАйдер Муждабаев
Темы
российская пропагандаРоссийская военная угроза
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Теги
РоссияНовости Россиивойнапропаганда
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
3
7
Смешно
21
Интересно
4
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Питон Каа
Питон Каа
Каждая из стран, которая ревностно относится к охране собственной госграницы примерила эту ситуацию на себя и сделала вывод о том, что поступила бы также, а возможно и жестче, чем Россия. Однако, сложившаяся в настоящее время политическая конъюнктура, не позволяет им высказать в открытую свое мнение относительно провокации Киева, но и поддержку свою ему они выражать не желают. Отсюда и такая вялая реакция большинства стран мира и высказывания о снижении эскалации без конкретных обвинений одной из строн конфликта.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Встромил Ипатий
Встромил Ипатий
Опять Айдер затевает эту вот русофобию, которую он затевает. А расия ана вить харошая! Ана тока всем памагаит!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Наши блоги