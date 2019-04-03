"А Вован когда уйдет?!" Россияне заговорили об "отставке" Путина

В сети провели аналогии между уходом в отставку 82-летнего президента Алжира Абдельазиза Бутефлика и главой Кремля Владимиром Путиным.

Так, под постом в Twitter журналиста кремлевского пула Дмитрия Смирнова разгорелись жаркие споры о том, как долго будет Путин у власти.

"Ушел: 82-летний президент Алжира Абдельазиз Бутефлика объявил о своей отставке после массовых протестов", – сообщил он в сети.

В комментариях поздравляли алжирцев и отмечали, что Путин переживет президентский срок Бутефлика.

"Хочу как в Алжире", "Слабак!", "Х*йло на месте", "С 99-го года сидел и уходить не хотел, разве так можно", "По этому поводу предлагаю столицу Алжир переименовать в Абдел Азис", "Хорошо, что у нас их нет. Еще ненаруководился", "Х*йло переплюнет и этого", "А когда крысеныш соскочит, успеешь повеситься?", "Дима, наш то следом не собирается?", "Ты так осторожненько на плешивого намекаешь?", "Тайные ученые Кремля усиленно пашут над бессмертием В. Путина", "А Вован когда уйдет?" – писали в комментариях.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Алжире действующий президент Абдельазиз Бутефлика заявил, что складывает полномочия главы государства.

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