|Новости России
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
Колье с кристаллами Swarovski Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости России

"А Вован когда уйдет?!" Россияне заговорили об "отставке" Путина

2.6тЧитать материал на украинском

В сети провели аналогии между уходом в отставку 82-летнего президента Алжира Абдельазиза Бутефлика и главой Кремля Владимиром Путиным.

Так, под постом в Twitter журналиста кремлевского пула Дмитрия Смирнова разгорелись жаркие споры о том, как долго будет Путин у власти.

"Ушел: 82-летний президент Алжира Абдельазиз Бутефлика объявил о своей отставке после массовых протестов", – сообщил он в сети.

Новости
Не так страшен медведь: генерал США обвинил Путина во лжи

В комментариях поздравляли алжирцев и отмечали, что Путин переживет президентский срок Бутефлика.

"Хочу как в Алжире", "Слабак!", "Х*йло на месте", "С 99-го года сидел и уходить не хотел, разве так можно", "По этому поводу предлагаю столицу Алжир переименовать в Абдел Азис", "Хорошо, что у нас их нет. Еще ненаруководился", "Х*йло переплюнет и этого", "А когда крысеныш соскочит, успеешь повеситься?", "Дима, наш то следом не собирается?", "Ты так осторожненько на плешивого намекаешь?", "Тайные ученые Кремля усиленно пашут над бессмертием В. Путина", "А Вован когда уйдет?" – писали в комментариях.

"А Вован когда уйдет?!" Россияне заговорили об "отставке" Путина

Скриншот

"А Вован когда уйдет?!" Россияне заговорили об "отставке" Путина

Скриншот

"А Вован когда уйдет?!" Россияне заговорили об "отставке" Путина

Скриншот

"А Вован когда уйдет?!" Россияне заговорили об "отставке" Путина

Скриншот

"А Вован когда уйдет?!" Россияне заговорили об "отставке" Путина

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Алжире действующий президент Абдельазиз Бутефлика заявил, что складывает полномочия главы государства.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Поделиться в Facebook
5
Комментарии
2
8
Смешно
5
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Заметка написана дебилами для дебилов! Хохлы жуйте это.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2
вованов вован
вованов вован
Во-во, уходу Каддафи и Хуссейна тоже радовались да плясали и как теперь там? Народ видимо балдеет от наступившего счастья.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Макарский Александр
Макарский Александр
За время,пока Владимиру Владимировичу исполнится 82 года,он успеет еще много чего вернуть в Родную гавань.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2

Блоги / мнения