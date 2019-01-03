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Александр Кушнарь
Александр Кушнарь
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А вот этого Трамп Путину не простит!

8.5т

Гражданин США Пол Уилан, задержанный ФСБ по подозрению в шпионаже, приехал в Россию на свадьбу своего друга

Если Пол Уилан действительно не является шпионом, получается, что российские власти совершили большую ошибку, которую ни лично Трамп, ни его администрация, ни истеблишмент, ни общество не простят Москве. История в этом случае будет развиваться весьма прискорбно для Кремля, который из-за глубокого непрофессионализма заседающих там лиц в очередной раз испражнился в собственный суп.

А вот этого Трамп Путину не простит!

Теперь к украинским морякам добавится бывший американский морпех, а здесь уже отказом от встречи с Путиным дело не обойдется.

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Из уважения к собственному народу американские власти сделают все, чтобы заставить Кремль заплатить за дерзость. Мы еще не знаем, какой именно будет эта расплата. Знаем лишь, что она будет демонстративной и неизбежной. Москва не получит тех бонусов – вроде освобождения Бутиной, – на которые она надеется. Зато неприятности ей гарантированы. Одна из них – предстоящий санкционный законопроект: в дополнение к уже имеющимся аргументам у Конгресса появится новый – нахождение американца в плену у Путина. Не следует спрашивать, с какой целью российские спецслужбы совершают все новые ошибки: в ситуации нисходящей посткрымской спирали любые телодвижения российского режима являются саморазрушительными.

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Автор
Александр КушнарьАлександр Кушнарь
Тема
Санкции против России
Персоны
Дональд ТрампВладимир Путин
Место
Россия
Теги
РоссияНовости РоссииФСБ
Источник
Источник:Facebook Александра Кушнаря
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Kolbin Sam
Kolbin Sam
Кацапня говноеды в жопу ебанные путинские рабы - нахуй дружненько потопали
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Basharimov Igor
Basharimov Igor
В сети появилась информация от Супрун, хохлам для снятия стресса рекомендуется трахать друг друга в очко.
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2 из 4 ответов | показать все
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Basharimov Igor, пока ты сказки слушаешь, вас - руссопидаров кавказцы в очко натягивают!:))))))
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Луговской Николай
Луговской Николай
Basharimov Igor, путя всю рашу в очко трахает уже 20 лет и у "все нормально"-"мышебртья"-учимся у вас!
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
Как бандеры перепугались))))
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Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Михайлов: ага, мы так испугались, что я со страху готов тебе на морду насрать, ты согласен?!
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