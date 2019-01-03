Гражданин США Пол Уилан, задержанный ФСБ по подозрению в шпионаже, приехал в Россию на свадьбу своего друга

Если Пол Уилан действительно не является шпионом, получается, что российские власти совершили большую ошибку, которую ни лично Трамп, ни его администрация, ни истеблишмент, ни общество не простят Москве. История в этом случае будет развиваться весьма прискорбно для Кремля, который из-за глубокого непрофессионализма заседающих там лиц в очередной раз испражнился в собственный суп.

Теперь к украинским морякам добавится бывший американский морпех, а здесь уже отказом от встречи с Путиным дело не обойдется.

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Из уважения к собственному народу американские власти сделают все, чтобы заставить Кремль заплатить за дерзость. Мы еще не знаем, какой именно будет эта расплата. Знаем лишь, что она будет демонстративной и неизбежной. Москва не получит тех бонусов – вроде освобождения Бутиной, – на которые она надеется. Зато неприятности ей гарантированы. Одна из них – предстоящий санкционный законопроект: в дополнение к уже имеющимся аргументам у Конгресса появится новый – нахождение американца в плену у Путина. Не следует спрашивать, с какой целью российские спецслужбы совершают все новые ошибки: в ситуации нисходящей посткрымской спирали любые телодвижения российского режима являются саморазрушительными.

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