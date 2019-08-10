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"А власти молчат!" В сети забили тревогу из-за "нового Чернобыля" в России

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В результате взрывов на территории воинской части в Архангельской области (Россия), вызвавших резкое повышение уровня радиации, закрыли крупнейшей залив Двинскую губу. Это свидетельствует о загрязнении огромной части акватории Северного моря.

Такое мнение высказал советский и российский журналист, телеведущий Андрей Караулов на своей странице в Facebook. Он написал, что оттуда вывели все суда, включая рыболовецкие шхуны, и добавил, что миллионы кюри (единица радиоактивности) перейдут в Баренцево море.

"Итак, результат: со вчерашнего вечера (8 августа. – Ред.) полностью закрыта Двинская губа. Это значит, что ядерный взрыв межконтинентальной ракеты "Буревестник", производства "Новатора", загрязнил – мягко говоря: загрязнил – огромную часть акватории Северного моря", – подчеркнул Караулов.

Взрыв

Взрыв

Facebook Андрея Караулова

По его словам, это национальная трагедия. Журналист задался вопросом, объявили ли, что теперь запрещен вылов рыбы в Северном море, а потом последует запрет на вылов и в Баренцевом море. Он спросил, знают ли десятки тысяч рыбаков, что останутся без работы.

"Что сегодня у нас, в России, появилась своя Фукусима?... Двинская губа, устье Северной Двины (Река. – Ред.), и огромная часть побережья Северного моря – со вчерашнего дня – "зона"…Может, я не знаю чего, но разве у нас запланировано выступление на всю страну главного санитарного врача, министра обороны, представителя президента на севере и самого президента?" – написал Караулов.

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Он подчеркнул, что весь мир "встал на уши". По его словам, 8 августа только россияне правильно назвали взорвавшуюся ракету – "Буревестник", а уже 9 августа весь мир знал ее наименование.

"Зато у нас – все молчат. Опять молчат…" – подытожил журналист.

Украинский врач Галина Грановская разместила пост Караулова на своей странице, подписав, что происшедшее в России напоминает взрыв на Чернобыльской атомной электростанции.

"В общем, здравствуй, новый Чернобыль. Только теперь с прямым выходом к морю..." – подчеркнула она.

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Место
Россия Архангельск
Тег
взрыв
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Lavrynenko Yurii
Lavrynenko Yurii
Где с России упыри? Решили в тихую, авось прокатиться...
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