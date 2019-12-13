"А у нас дрова": Захарова съязвила Зеленскому на слова о газе

Спикер российского МИД Мария Захарова отреагировала на ответ президента Украины Владимира Зеленского о поставках газа из России.
Об этом она сообщила в Facebook, продолжив детский стишок писателя Сергея Михалкова.
"Газопровод тоже у нас. А у вас сегодня кошка родила вчера котят. Котята выросли немножко, а есть из блюдца не хотят!" – написала Захарова в Facebook.
В сети Захаровой написали, что она выбрала неподходящую риторику в стране, которая живет очень бедно.
"Мария, риторика газа подходит только сегодняшнему не талантливому правительству. Подумайте о том, что вы будете делать после этого… Страна живет очень бедно, и это при наличии газа. Соответственно без него вообще была бы печаль", – писали пользователи.
Мария Захарова
На что спикер МИД РФ ответила, что даже без газа "дрова тоже у нас (в России – Ред.)"
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский убежден, что договор о транзите газа с Россией будет подписан: "А у нас газопровод, вот". Таким образом, гарант ответил на слова Путина: "А у нас в квартире газ".
Скриншот
Как писал OBOZREVATEL:
Украина готова к остановке транзита российского газа, которая возможна с 1 января 2020 года. Об этом заявил министр энергетики Алексей Оржель.
Возможная остановка транзита российского газа через Украину будет иметь негативные последствия для украинской промышленности и рядовых потребителей.
Наличие открытых споров между "Нафтогазом" и "Газпромом" не мешает подписанию нового контракта по транзиту российского газа после 1 января 2020 года.
Президент России Владимир Путин заявил о риске прекращения транзита газа через Украину с 1 января 2020 года.
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев опроверг слова президента РФ Владимира Путина, что Украина покупает исключительно российский газ. И заявил: это РФ не выполняет условия газового контракта.
"Нафтогазу" нецелесообразно отказываться от выигранных $ 3 млрд в суде против "Газпрома" ради скидки при покупке газа в России.
Украина не хочет "газовой войны" с Россией, но готовится к любому развитию ситуации – даже к полной остановке транзита.
28 ноября в Австрии представители Украины и России провели переговоры по "сотрудничеству в газовой сфере". Они стали первыми двусторонними переговорами с 2014 года, но не были заранее анонсированы.
Во время переговоров между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой России Владимиром Путиным в Париже на саммите в "нормандском формате" обсуждался новый контракт по поставкам газа.
Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал
Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.