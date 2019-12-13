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13 декабря • обновлено в 10:00
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"А у нас дрова": Захарова съязвила Зеленскому на слова о газе

1.4т
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Спикер российского МИД Мария Захарова отреагировала на ответ президента Украины Владимира Зеленского о поставках газа из России.

Об этом она сообщила в Facebook, продолжив детский стишок писателя Сергея Михалкова.

"Газопровод тоже у нас. А у вас сегодня кошка родила вчера котят. Котята выросли немножко, а есть из блюдца не хотят!" – написала Захарова в Facebook.

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В сети Захаровой написали, что она выбрала неподходящую риторику в стране, которая живет очень бедно.

"Мария, риторика газа подходит только сегодняшнему не талантливому правительству. Подумайте о том, что вы будете делать после этого… Страна живет очень бедно, и это при наличии газа. Соответственно без него вообще была бы печаль", – писали пользователи.

Мария Захарова

Мария Захарова

На что спикер МИД РФ ответила, что даже без газа "дрова тоже у нас (в России – Ред.)"

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский убежден, что договор о транзите газа с Россией будет подписан: "А у нас газопровод, вот". Таким образом, гарант ответил на слова Путина: "А у нас в квартире газ".

"А у нас дрова": Захарова съязвила Зеленскому на слова о газе

Скриншот

Как писал OBOZREVATEL:

  • Украина готова к остановке транзита российского газа, которая возможна с 1 января 2020 года. Об этом заявил министр энергетики Алексей Оржель.

  • Возможная остановка транзита российского газа через Украину будет иметь негативные последствия для украинской промышленности и рядовых потребителей.

  • Наличие открытых споров между "Нафтогазом" и "Газпромом" не мешает подписанию нового контракта по транзиту российского газа после 1 января 2020 года.

  • Президент России Владимир Путин заявил о риске прекращения транзита газа через Украину с 1 января 2020 года.

  • Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев опроверг слова президента РФ Владимира Путина, что Украина покупает исключительно российский газ. И заявил: это РФ не выполняет условия газового контракта.

  • "Нафтогазу" нецелесообразно отказываться от выигранных $ 3 млрд в суде против "Газпрома" ради скидки при покупке газа в России.

  • Украина не хочет "газовой войны" с Россией, но готовится к любому развитию ситуации – даже к полной остановке транзита.

  • 28 ноября в Австрии представители Украины и России провели переговоры по "сотрудничеству в газовой сфере". Они стали первыми двусторонними переговорами с 2014 года, но не были заранее анонсированы.

  • Во время переговоров между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой России Владимиром Путиным в Париже на саммите в "нормандском формате" обсуждался новый контракт по поставкам газа.

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Автор
Тимур Григоренко
Персоны
Мария Захарова Владимир Зеленский
Место
Россия
Тег
газ
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