"А у нас дрова": Захарова съязвила Зеленскому на слова о газе

Спикер российского МИД Мария Захарова отреагировала на ответ президента Украины Владимира Зеленского о поставках газа из России.

Об этом она сообщила в Facebook, продолжив детский стишок писателя Сергея Михалкова.

"Газопровод тоже у нас. А у вас сегодня кошка родила вчера котят. Котята выросли немножко, а есть из блюдца не хотят!" – написала Захарова в Facebook.

В сети Захаровой написали, что она выбрала неподходящую риторику в стране, которая живет очень бедно.

"Мария, риторика газа подходит только сегодняшнему не талантливому правительству. Подумайте о том, что вы будете делать после этого… Страна живет очень бедно, и это при наличии газа. Соответственно без него вообще была бы печаль", – писали пользователи.

Мария Захарова

На что спикер МИД РФ ответила, что даже без газа "дрова тоже у нас (в России – Ред.)"

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский убежден, что договор о транзите газа с Россией будет подписан: "А у нас газопровод, вот". Таким образом, гарант ответил на слова Путина: "А у нас в квартире газ".

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