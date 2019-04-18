"А можно с девочками?!" Конфуз Путина попал на видео

Президент Российской Федерации Владимир Путин захотел сделать фотографию на память совместно с "девочками", которые были выпускницами второго потока "школы губернаторов" Высшей школы государственного управления РФ.

Видео со встречи в Twitter опубликовал в "Кремлевский пул РИА".

"А можно еще с девочками (сфотографироваться)?" – обратилась к Путину одна из участниц церемонии. "Сам хочу", – отшутился глава Кремля.

Путин и "девочки". Фото на память. pic.twitter.com/ewTotvpn0a — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 17 апреля 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В сети высмеяли информацию о налоговой декларации президента Российской Федерации Владимира Путина. В ней до сих пор указываются два советских автомобиля и автоприцеп.

Также Путина опозорили в сети из-за поздравления певицы Аллы Пугачевой с юбилеем.

Владимир Путин во время встречи с новоиспеченным главой Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым опять попал в неловкое положение из-за своей специфической обуви.

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