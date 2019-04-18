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"А можно с девочками?!" Конфуз Путина попал на видео

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Президент Российской Федерации Владимир Путин захотел сделать фотографию на память совместно с "девочками", которые были выпускницами второго потока "школы губернаторов" Высшей школы государственного управления РФ.

Видео со встречи в Twitter опубликовал в "Кремлевский пул РИА".

"А можно еще с девочками (сфотографироваться)?" – обратилась к Путину одна из участниц церемонии. "Сам хочу", – отшутился глава Кремля.

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Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В сети высмеяли информацию о налоговой декларации президента Российской Федерации Владимира Путина. В ней до сих пор указываются два советских автомобиля и автоприцеп.

  • Также Путина опозорили в сети из-за поздравления певицы Аллы Пугачевой с юбилеем.

  • Владимир Путин во время встречи с новоиспеченным главой Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым опять попал в неловкое положение из-за своей специфической обуви.

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Персона
Владимир Путин
Место
Россия
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Макарский Александр
Макарский Александр
Нерабы, готовьтесь лучше к дебатам, изучайте анализы кандидатов,штопайте евротруселя и чистите кастрюли. Он этих дебатов зависит ваше майбутне! То есть, будете гидно и гарно смоктать у американцев и европейцев по-отдельности или одновременно!
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Ибн Хабибулин
Ибн Хабибулин
Хуйлоликому не мішало б, підлікуватись наприклад в УСРАІЛІ ! Там медецина не та, що в расєйській ПЕДЕРАЦІЇ !
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