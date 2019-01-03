''А, может, украинцы...'' В Магнитогорске назначили ''виновных'' в трагедии

В российском Магнитогорске заговорили о том, что считают обвал подъезда в доме терактом, который якобы могли устроить украинцы.
Такую версию выразил один из местных жителей. Телеканал "Дождь" вел репортаж с места событий и решил услышать мнение местных. Некоторые уверены, что без Украины якобы не обошлось.
"Это целенаправленно хотят нас уничтожать, славян. А, может, тут и украинцы... Не знаю..." – сказал один из опрошенных.
Скриншот с видео
Стоящие рядом россияне не стали опровергать его слова, лишь прибавили, что все пребывают сейчас в шоковом состоянии.
Что в итоге произошло в Магнитогорске?— Мuд Роисси (@Fake_MIDRF) 2 января 2019 г.
Ретвит для расширения выборки приветствуется.
Как сообщал OBOZREVATEL, российские спасатели вытащили 38 тел при разборе завалов жилого дома в Магнитогорске. Среди них — 6 детей. Без вести пропавшими остаются 3 человека.
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