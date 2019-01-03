МоваЯзык
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости России

''А, может, украинцы...'' В Магнитогорске назначили ''виновных'' в трагедии

4.4тЧитать материал на украинском

В российском Магнитогорске заговорили о том, что считают обвал подъезда в доме терактом, который якобы могли устроить украинцы.

Такую версию выразил один из местных жителей. Телеканал "Дождь" вел репортаж с места событий и решил услышать мнение местных. Некоторые уверены, что без Украины якобы не обошлось.

"Это целенаправленно хотят нас уничтожать, славян. А, может, тут и украинцы... Не знаю..." – сказал один из опрошенных.

Новости
''Это же все знакомые'': появилось жуткое видео с погибшими в Магнитогорске

''А, может, украинцы...'' В Магнитогорске назначили ''виновных'' в трагедии

Скриншот с видео

Стоящие рядом россияне не стали опровергать его слова, лишь прибавили, что все пребывают сейчас в шоковом состоянии.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские спасатели вытащили 38 тел при разборе завалов жилого дома в Магнитогорске. Среди них — 6 детей. Без вести пропавшими остаются 3 человека.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
РоссияМагнитогорск
Тег
Новости России
Поделиться в Facebook
8
Комментарии
40
28
Смешно
1
Интересно
3
Печально
14
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Козачок Юрий
Козачок Юрий
да бояра это сила
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Kozlovskiy Oleg
Kozlovskiy Oleg
Даже в какой-то забитой мухосрани, боятся украинцев....Слава Украине!
Показать комментарий полностью
Ответить
5
0
UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
А с каких пор угрофиннкое цапьё стало славянами?
Показать комментарий полностью
Ответить
7
0

Наши блоги