В Москве в банке захватили заложников: фото и видео с места событий

В субботу, 23 мая, в одном из отделений "Альфа-банка" в Москве захватили в заложники пять человек.

Одна из сотрудниц успела позвонить в полицию и сообщить о происшествии, сообщают местные Telegram-каналы (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

По словам 20-летней девушки, захватчик угрожал взорвать банк. Связи с ней на данный момент нет. На место ЧП выехали экстренные службы.

По словам очевидцев, захватчик – мужчина с рюкзаком, из него торчат провода. Подрывник одет в униформу курьера "Деливери Клаб".

В Москве в банке захватили заложников Скриншот

В Москве в банке захватили заложников Скриншот

По состоянию на 14:30 полиция начала вести переговоры с захватчиком заложников. Стало известно, что в помещении находятся четыре сотрудника банка и один посетитель.

В Москве в банке захватили заложников Скриншот

"Зашел человек в костюме "Деливери Клаб", сказал, что он заминирован. У него за спиной рюкзак, в руках у него была кнопка. Он утверждает, что у него с собой бомба. Юноша русский, до 35 лет", – рассказал очевидец ЧП.

Спустя 10 минут в помещении банка остался один заложник, остальных удалось вывести. Требований захватчик не выдвинул и вел себя спокойно. Злоумышленником оказался 27-летний посетитель банка по имени Федор.

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