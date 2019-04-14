"А король-то голый!" Декларацию Путина высмеяли в сети

В сети высмеяли информацию о налоговой декларации президента Российской Федерации Владимира Путина. В ней до сих пор указываются два советских автомобиля и автоприцеп.

Сообщение о доходах Путина опубликовал в Twitter журналист прокремлевского пула Дмитрий Смирнов.

"Владимир Путин в 2018 году заработал 8,6 млн рублей, изменений в декларации президента нет – автомобили ГАЗ М-21 и Нива, автоприцеп Скиф на месте", – написал он.

"Интересно, а комплект двойников он декларирует? Или они идут как запчасти к прицепу "Скиф"?" – пошутил украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий.

Пользователи раскритиковали пропагандистскую публикацию Смирнова, отметив что Путин забыл указать в декларации количество украденных им средств.

"Не заработал, а получил. Этот людоед ничего не заработал", "Он не зарабатывает, он ворует и отбирает", "Заработал 8,6 млн р... А украл сколько?", "Нищеброд - давайте соберём СРЕДСТВА ему на резину для прицепа СКИФ", "остальное стырил...", "Слава богу, что прицеп жив, а то я уже волновалась..." – пишут в комментариях.

Владимир Путин в 2018 году заработал 8,6 млн рублей, изменений в декларации президента нет - автомобили ГАЗ М-21 и Нива, автоприцеп Скиф на месте pic.twitter.com/GBuIrV8CfQ — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 12 апреля 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее внешность Путина на новом фото озадачила сеть. ''Ножки циркулем'', — пошутили о российском лидере.

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