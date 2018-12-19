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Аnti-colorados
Аnti-colorados
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А если бы Путин умер сегодня...

5.9т

Довольно часто приходится сталкиваться с ситуациями настолько невероятными, что если бы захотелось придумать что-то в этом направлении, то просто не хватило бы воображения самого отчаянного и профессионального фантаста. Рассуждая о том, что пришло на вершину власти РФ, мы не раз выстраивали теорию о том, что Путин, будучи бездарной серостью, генерировал подбор подчиненных тупее его самого, и за 20 лет власть была сформирована сверху донизу именно таким образом. Большая часть ее состоит из тупых лоботрясов, поклявшихся в личной преданности Путину.

Сейчас ходит полубайка о том, что любительница "русского мира" в остро выраженной клинической форме Наташа Поклонская пояснила метаморфозы дедушки Ленина тем, что тот задумал революцию в Ульяновске и потому – взял себе псевдоним – Ульянов, а потом – переехал в Ленинград и стал называться Лениным. Понятно, что это юмор, но он – не такой уж и невероятный, поскольку эта публика в жизни делает куда более веселые вещи.

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Достаточно вспомнить о том, как Путин лично рассуждал о том, насколько благотворно повлияют санкции на экономику РФ, что это приведет к рывку собственного производства и российские товары удачно и качественно заместят то, что уже не поступает в Московию из-за санкций, наложенных Западом и ответных "санкций с тракторами и сыром. Заместить все это как-то удается, но на замещенных товарах теперь весело резвятся китайские иероглифы, а что-то пришлось просто забыть и не вспоминать. Собственное же производство как было заточено на выпуск оружия, так и осталось. Правда, в последнее время Москва бодро рассказывала о расцвете сельского хозяйства, как народ косяками прет на село работать и зарабатывать. Но вот оказалось, что этот сельский бум стал просто ошибкой статистики и подтасовками, которые руководству выдавались за действительную картину.

Знаменитое видео, где Путин рассказал впавшему в каталепсию журналисту о том, что дорожающий доллар – благо, ибо из него получается больше рублей, долго воспринималось публикой как проделки пранкеров. С этого видео откровенно смеялись до тех пор, пока не выяснилось, что это не розыгрыш и старик действительно это говорил на полном серьезе. Тогда многие почувствовали, как сосет под ложечкой, а на собственном паспорте явственно стал проявляться герб Венесуэлы.

А если бы Путин умер сегодня...

После этого перлы Путина в области экономики стали не тиражировать, вспоминая о том, что поздний Леонид Ильич Брежнев тоже выжигал такие вещи, что это было перебором даже для анекдота. Похоже, что Путин уже тоже достиг этой фазы своего развития. Тем не менее, именно в РФ еще считают его военным стратегом, наподобие фон Клаузевица. Это хоть как-то скрашивало тревожные выпады Путина по всем остальным вопросам. И вот оказалось, что и в этой последней области своей деятельности он такой же "крупный специалист".

Так вчера, 18 декабря, Путин толкнул длинную речь на расширенной коллегии министерства обороны РФ, где присутствовало высшее армейское и церковное руководство. Что там делали попы – хороший вопрос, но это данной темы не касается. В своей речи Путин пояснил позицию Московии по поводу недавнего ультиматума, который выдвинули США в связи с нарушением Москвой условий договора по ограничению количества ракет средней и малой дальности, в частности – запрета новых разработок в этой области. С его слов, подписание этого договора привело к одностороннему разоружению совка и зачем это было сделано вообще – одному богу известно. При этих словах Гундяев стал трясти головой так, будто он и есть тот самый бог, о котором вспомнил Путин.

А если бы Путин умер сегодня...

По сути, Путин довел своим военным позицию в отношении ультиматума, которая сводится к формуле, известной в дипломатии со времен Конфуция: "сам дурак". То есть, он не стал опровергать факт разработки и выпуска запрещенных ракет, а привычно объявил, что нарушенный им договор – бесполезный и бестолковый, а потому – выполнять его условия нет смысла.

И все бы хорошо, но среди живых еще числится некто Миша Горбачев. Тот самый чудак, который и подписывал этот и другие договора по ограничению вооружений. Фраза о том, что только богу известно, зачем это было подписано, прозвучала для Горбачева как анонс визита паломников с "Новичком" или подобных неприятностей и он решил вынырнуть из склепа и вставить в тему свои пять копеек.

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Зная мелочный и мстительный характер Путина, Горбачев не стал называть вещи своими именами и уличать в тупости, а обтекаемо заметил о том, что главу государства наверняка не правильно информировали. Но как мы помним, умников Путин "терпеть ненавидит", а потому – узко специальные вопросы ему докладывают персонажи типа Рогозина, которые "имеют вид лихой и придурковатый, дабы своим разуменьем не смущать лицо начальствующее". А по сути он заметил буквально следующее: "Никакого одностороннего разоружения не было. Согласно Договору РСМД были уничтожены сотни ракет — как советских, так и американских".

Но Путин продолжал блистать своим интеллектом, который уже не может скрыть отсутствующая шевелюра и заявил о том, что дисбаланс усугубляет и то, что под сокращение не попали соответствующие ракеты морского и воздушного базирования. И тут Горбачев аккуратно поправил Путина, заметив, что такое оружие охватывалось Договором о сокращении стратегических наступательных вооружений (Договор СНВ-I был подписан в июле 1991 года, сейчас его функции выполняет Договор СНВ-3).

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Впрочем, в параллельной реальности, в которой Путина однажды заметила Меркель, все – совсем по-другому, но свои речи-то он произносит в этой реальности. Поэтому для нормального восприятия того, что рассказывает Путин об экономике, политике или военных вопросах, наверное, надо настраиваться на одну с ним волну. А для этого надо иметь большое количество такого же порошка, который регулярно привозят из Венесуэлы. Без этого средства речи Путина все больше напоминают цитаты из монографий о различных вопросах клинической психиатрии. Впрочем, населению РФ именно такое и нравится, поскольку по результатам опроса, проведенного Левада-Центром по поводу желания вернуть совок, 66% россиян ответили положительно, и это – самый высокий результат за последние 10 лет. Так что умри сегодня Путин, там непременно придет во власть нечто такое же, по степени своей ублюдочности и это уже ничего не изменит.

Эту ситуацию точно иллюстрирует короткий анекдот:

— Я, как ваш адвокат, сделал все, что мог.

— Но Яков Соломонович, вы только накатили вискаря и помолились!

— Все, что мог…

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Темы
российская пропагандаРоссийская военная угроза
Персоны
Владимир ПутинПатриарх Кирилл
Место
Россия
Теги
пропагандавойна
Источник
Источник:defence-line.org
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Московец Леонид
Московец Леонид
Над ботаксом уже ржут все "итамнети" и весь мир..
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Бор Тарас
Бор Тарас
Хуйла ждёт персональный черенок от лопаты,как его товарища Муаммара Каддафи.
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Если сегодня умрёт Путин, то на Украине сразу пенсии и зарплаты в сто раз вырастут, а коммуналка подешевеет в пятьсот раз. Д.Б.
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