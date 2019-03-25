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Виктор Шендерович
Виктор Шендерович
Российский оппозиционный блогер, телерадиоведущийВсе статьи автора

Выборочный российский склероз

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"Двадцать лет назад войска НАТО начали бомбежки Югославии".

Ага.

Стало быть, жила-была Югославия, и вдруг прилетели злые бомбардировщики НАТО.

А до того не было ни геноцида в Сребренице, ни авиации и артиллерии Милошевича, работавших по площадям в самом буквальном смысле: по площадям городов…

Юбилеи тех массовых смертоубийств мы забыли отметить, не правда ли?

Про "бомбежки НАТО" - вспомнили. Это нас хлебом не корми...

Новости
Коварный план Путина обречен

По аналогии аукнулся намертво вбитый в голову мем про "расстрел российского парламента" в октябре 1993-го.

Тоже - работал себе российский парламент, и вдруг приехали ельцинские танки и расстреляли юную демократию!

Не было, стало быть, ни баркашевцев, зиговавших у Белого дома, ни полковника Терехова, пролившего в Москве первую кровь… Не было расстрелянных воронежских милиционеров, не было приднестровских снайперов и складов оружия в Белом доме, не было Руцкого, пытавшегося поднять авиацию, чтобы бомбить Кремль, не было вооруженных погромщиков и штурма Останкино, не было Москвы, опустевшей, стоящей на пороге полноценной гражданской войны…

Новости
Новости Крымнаша. Пришло время повторить

Ничего этого не было?

Все это мне - показалось?

Привет вам, склеротики.

Выборочный, надо заметить, склероз. Очень точно сориентированный в политическом пространстве.

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Автор
Виктор ШендеровичВиктор Шендерович
Место
Россия
Источник
Источник:Facebook Виктора Шендеровича
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