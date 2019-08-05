Среди немногого, что нам остается теперь, еще имеется возможность назвать вещи своими именами.

И тут, кажется, пришло время обойтись без метафор: в России произошел переворот.

Воспользовавшись паранойей своего ставленника и его страхом даже перед тенью реального народовластия, группа силовиков получила наконец долгожданный карт-бланш на открытое полицейское насилие.

Новости На месте Путина я бы напрягся

Полицейщина полностью вытеснила с московских улиц Конституцию РФ.

Незаконно арестованы все лидеры оппозиции; развернута охота на обычных людей, посмевших выйти на улицу в знак протеста. Для задержания уже не требуется лозунга или пикета: преступниками объявлены все свободные люди, на выбор полицая. Адвокатов не пускают к арестованным, избиения в автозаках и отделениях полиции стали нормой.

По итогам путинского двадцатилетия (милости просим отпраздновать этот бандитский юбилей в ближайшую пятницу) в стране нет парламента, нет суда и нет СМИ - есть только соответствующие подразделения путинской хунты, обслуживающие ее интересы и обеспечивающие ее сохранность.

Внутри этой хунты идут типовые разборки, но это не имеет никакого значения для остальных россиян, попавших в глубокий политический зиндан.

Таков общий вид на пейзаж. Теперь - вид на отдельные предметы.

Глава МГИК Горбунов - жулик, ответственный за создание политического кризиса на ровном месте.

Собянин, Колокольцев, Золотов и Бастрыкин, прямо ответственные за насилие над москвичами, пытавшимися, в рамках закона, протестовать против фальсификаций, - преступники и соучастники переворота.

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Прокурор Чайка, не пресекший эскалации беззакония, - соучастник переворота.

Все судьи, выносившие в эти дни неправосудные приговоры, как и молчащий глава Верховного суда РФ Лебедев, - соучастники переворота.

Глава Конституционного суда Зорькин, "не заметивший" упразднения Конституции, - соучастник переворота.

Все депутаты и сенаторы, от которых мы так и не дождались в эти дни слова протеста или защиты - все, поименно, - соучастники переворота.

Журналисты, лгавшие или просто молчавшие в эти дни, - соучастники переворота.

Все эти доверенные и приближенные лица и деятели культуры, все эти гергиевы, шахназаровы и эрнсты, все небожители и творцы, не возвысившие голос против прямого и неприкрытого полицейского насилия против россиян, - соучастники переворота, в полный рост, что бы они о себе не думали и какими бы соображениями не оправдывали свое поведение.

Что делать теперь нам, тем, кто не хочет уезжать из России, но и не готов доживать свои дни тут в наморднике? Не очень представляю, признаться (никогда не жил в полицейском государстве). Но в любом случае, начать стоит с того, что назвать вещи своими именами.

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