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Виктор Шендерович
Виктор Шендерович
Российский оппозиционный блогер, телерадиоведущийВсе статьи автора

Главные новости России: в Украине хаос, а Британия в тупике

5.1т

Вот вы небось не читаете газету "Известия"?

А я не выдержал да и взял ее в самолете, по дороге домой из Америки. Оскоромился. Дай, думаю, глотну дым Отечества превентивно, для лучшей акклиматизации.

Ну, что вам сказать? Надышался.

Итак.

Главный материал номера от 27 мая посвящен героическим усилиям Минобороны по противостоянию призывникам-симулянтам и врачам-взяточникам. Ужесточены, слава аллаху, правила медицинского освидетельствования!

"Современная медицина располагает ресурсами, чтобы усиленно проверить призывника", - успокаивает общественность военный эксперт Владислав Шурыгин, перечисляя диагнозы, по которым, в последние годы, пытались откосить от священной, мать ее, обязанности 30% призывников: плоскостопие, сколиоз, миопия, диабет... У двери умирал чахоточный, завернутый в мокрую холодную простыню...

Новости
"Автономия Донбасса" как путь к новой войне с Россией

Ой, нет, прошу прощения, - это уже Ярослав Гашек, а не Владислав Шурыгин, но в целом: в борьбе с симулянтами Министерство обороны - на верном направлении!

А журналисту и газете даже не приходит в голову задаться очевидными вопросами: почему бегство из рядов носит характер эпидемии? какого хера продолжается и до каких пор продлится бессмысленное призывное рабство? Никакой попытки анализа. Газета слилась в экстазе с государством и клекочет двуглавым орлом.

А в Арктике тем временем - событие на половину известинской полосы! - заступили на патрулирование новейшие противолодочые самолеты. Теперь граница точно на замке, полярная мышь не проскочит.

Новости
Как власти России используют людей в своих целях: примеры

Кстати, давно хотел спросить: у нас война? А с кем? Напомните мне, когда и кто в последний раз хотел подплыть к нашим северным берегам незамеченным? Не американский ли военный конвой времен Второй мировой?

Освежите мне память, поднимите мне веки - я хочу посмотреть смету! Почем мне, налогоплательщику, встало это воздушное удовольствие? Сколько социальных программ пошло под нож ради очередной военной мощи?

Но у матросов - редакции "Известий" - нет вопросов. Только орлиный клекот в две государственные головы с идеологического шеврона...

Новости
Зеленский – шанс для России

Международные новости в настоящее время таковы: в Украину возвращается привычный хаос, а Британия так и не вышла из тупика. Убогость этих несчастных, враждующих с великой Россией, стран выгодно оттеняется успехом юбилейного саммита Евразийского Экономического Союза: он придал положительную динамику сотрудничеству с нашими надежными партнерами - Белоруссией и Казахстаном!

И напрасно я шарил глазами по полосе, ища в огромном тексте под парадными фотографиями Путина и Лукашенко хоть какие-то следы недавней схватки между этими монстрами (ведь если тот, что покрупнее, не съест другого, ему же, поди, придется, ближе к новым выборам, развязывать следующую войну)...

Я не нашел про это ничего, вообще ни слова, даже околичностями.

Новости
Нет никаких победителей, кроме России

Зато нашел, чуть ниже, торжествующе-ядовитый заголовок "Москва увела Токио с мирного договора на тему безвиза". Ну, то есть Путин опять всех переиграл, вы поняли...

В хоккее он тоже всех переиграл. Еще бы казнить того диверсанта, который подложил нашему бессменному голеадору ковровую дорожку под конек, - ничто бы не омрачило праздник спорта! Зато ничто не омрачило его на чемпионате мира в Братиславе, куда приехала великая и ужасная "Putin's team" - читайте "Известия", и душа ваша возрадуется!

Знаете ли вы, каков главный итог чемпионата? Нет, вы не знаете главного итога!

"Россия вернулась на пьедестал ЧМ по хоккею после двух лет перерыва"!

Новости
Выбор России: унижение или... еще большее унижение

Это вынесено в подзаголовок, чтобы дураку ясно было. Не просрали, дружным коллективом звезд НХЛ, группе финских любителей (как почему-то показалось всей стране), а - вернулись на пьедестал!

О, этот дар поддерживать уровень оптимизма, не отвлекаясь на реальность! О, моя молодость, прошедшая под бубнеж Кириллова и Ковеленова! О, вечная свежесть передовиц! Идеологический отдел ЦК КПСС, мисюсь в пыжиковой шапке, где ты?

...Пока читал да писал, перелетели ослепительную Гренландию, пересекли туманную Атлантику, и вот уже Норвегия внизу, а стало быть, скоро уже оно самое...

Отечество.

Я не ропщу на пейзаж его. Я счастлив его языком. И дым его - воистину, может быть и сладок, и приятен...

Но вот его нервно-паралитический газ, товарищи, - это полный п@здец.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

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Виктор ШендеровичВиктор Шендерович
Тема
российская пропаганда
Место
Россия
Источник
Источник:Facebook Виктора Шендеровича
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Євгенія Мороз
Євгенія Мороз
Главные новости России: в Украине хаос, а Британия в тупике А СРАШКА ВПЕРДЕ ВСЕЙ ПЛАНЕТЫ ,Х*ЛО ВСЕХ ПЕРЕИГРАЛ ,,,,
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Naibadze Petr
Naibadze Petr
Обоз,вы хоть раз в неделю публикуйте нормальных авторов, а то сплошные долбоёбы
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Ivanov Igor
Ivanov Igor
"Никакой попытки анализа". В газете не нужен никакой анализ. Тот кто захочет ознакомиться с темой должен обращаться к специальной литературе. И да: анализ - это не бессмысленное перекладывание слов как думают идиоты-журналисты и Шендерович в их числе, а выявление закономерностей на большом объеме измеримых данных.
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