Мы привыкли к тому, что громкие дела – это или политика или какой-то околосветский трэш. Если это политика, то исход ясен заранее, обвинительный приговор предрешен, адвокаты играют роль декорации, общественность неистовствует, и, если повезет, невиновному человеку дадут условно.

Процесс Ефремова тоже пытались придвинуть к политике, но политики в нем не было. Поэтому получился театрализованный вертеп. В котором талантливый человек Ефремов, и без того совершивший тяжелое преступление, повел себя вдобавок еще и пошло, и потерял остатки уважения. Ефремова отправят в колонию, а его адвоката хочется отправить в сумасшедший дом. Как, впрочем, почти всех участников этого безумия.

Но громкая трагедия – это повод хоть для каких-то полезных обществу выводов. Говорил об этом и снова повторю, потому что за эти недели ровным счетом ничего не поменялось. На Садовом, как и на других важных магистралях Москвы как не было, так и не появилось безопасных разделительных полос. Это могло спасти жизнь водителю Захарову и спасти от колонии и позора водителя Ефремова. Это могло спасти многие жизни, потерянные до этого трагического ДТП и может спасти сотни жизней после него. Знайте, что каждый, кто погибнет после этого дня на таких проспектах, погибнет в том числе и потому, что ровным счетом ничего для спасения людей сделано не было.

Коллеги из "Авторевю" проделали грандиозную работу, разбираясь с этой аварией и провели независимый краш-тест. Вывод однозначен: Захаров фактически был смертником и ехал в машине-убийце. У него не было шансов выжить, потому что его фургончик не отвечает элементарным нормам безопасности, зато дешево стоит и позволяет зарабатывать хорошие деньги, экономя на жизнях водителей. Впрочем, что пенять на бездушный бизнес, влекомый жаждой наживы, если люди свою жизнь не ценят сами?

У Захарова был шанс выжить, если бы он столкнулся не с "джипом", а с условной легковушкой и был пристёгнут. Но вместо ремня безопасности у него стояла заглушка.

Интересно обсуждать аварию с участием знаменитого актера и простого работяги, но ежедневно на дорогах гибнут десятки безвестных мужчин и женщин, потому что плюют на правила и управляют гробами на колесах. Авария с Ефремовым дала повод сделать хоть что-то, чтобы изменить и эту ситуацию. Но не сделано даже попытки! И теперь сотни будущих смертей окажутся на совести тех, кто имел возможность поменять регламенты и законодательство, но вместо этого тупо следил за ток-шоу в телевизоре, где официальные и гражданские семьи делили внезапную славу, а конспирологи крутили пленку, доказывая, что пьяный в хлам артист не виноват и его подставили.

А морально-нравственных выводов я делать не хочу. Кроме того, о чем тоже уже говорил раньше. Для меня пьяный за рулем – это один и самых страшных преступников, не заслуживающий ни оправдания, ни снисхождения. И не восклицайте, заламывая руки, слыша про 8 лет колонии. Отсидит половину и выйдет по УДО.