В ближайшую пятницу, 12 июля, состоится телемост между украинским телеканалом NewsOne и кремлевским пропагандистским телеканалом "Россия 1".

Я считаю, что это вызов для безопасности Украины. Считаю, что это информационная спецоперация российских спецслужб, и ничего другого. Проводить такие телемосты без согласования с российским руководством, которое полностью замкнуто на спецслужбы, которые ведут войну против Украины – невозможно.

Естественно, это абсолютно согласованное действие. Поступила четкая задача.

Россия целенаправленно пытается создать информационную провокацию для того чтобы привлечь внимание и вызвать сочувствие у какой-то части доверчивых людей, которые поддаются российской пропаганде.

Эфир российского телеканала, иллюстрация The Insider

Во-первых, им нужно еще раз показать, как "плохие" украинские националисты "мешают" российским властям и пророссийским структурам в Украине высказывать свою позицию. То есть это провокационное действие. Во-вторых, перед парламентскими выборами они хотят привлечь внимание к деятельности политических структур Виктора Медведчука, показать, что они проводят активные пророссийские действия, и поэтому голосовать нужно за них. То есть они хотят нарастить рейтинг, привлечь к себе внимание и спровоцировать некие столкновения в украинском обществе.

Удастся ли добиться этой цели? Это зависит от позиции украинского государства и украинского гражданского общества.

Будет ли Майдан после телемоста? Вряд ли следует говорить об этом, ведь это действие одного конкретного телеканала. Но я не сомневаюсь, что без сильных гражданских протестов, которые обязательно вызовут реакцию у властей, не обойдется.

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