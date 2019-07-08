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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

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Юрий Бутусов
Юрий Бутусов
Основатель и шеф-редактор "Цензор.НЕТ"Все статьи автора

Телемост с Россией – спецоперация Кремля

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В ближайшую пятницу, 12 июля, состоится телемост между украинским телеканалом NewsOne и кремлевским пропагандистским телеканалом "Россия 1".

Я считаю, что это вызов для безопасности Украины. Считаю, что это информационная спецоперация российских спецслужб, и ничего другого. Проводить такие телемосты без согласования с российским руководством, которое полностью замкнуто на спецслужбы, которые ведут войну против Украины – невозможно.

Естественно, это абсолютно согласованное действие. Поступила четкая задача.

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Тука: телемост NewsOne с Россией – только начало

Россия целенаправленно пытается создать информационную провокацию для того чтобы привлечь внимание и вызвать сочувствие у какой-то части доверчивых людей, которые поддаются российской пропаганде.

Эфир российского телеканала, иллюстрация

Эфир российского телеканала, иллюстрация

The Insider

Во-первых, им нужно еще раз показать, как "плохие" украинские националисты "мешают" российским властям и пророссийским структурам в Украине высказывать свою позицию. То есть это провокационное действие. Во-вторых, перед парламентскими выборами они хотят привлечь внимание к деятельности политических структур Виктора Медведчука, показать, что они проводят активные пророссийские действия, и поэтому голосовать нужно за них. То есть они хотят нарастить рейтинг, привлечь к себе внимание и спровоцировать некие столкновения в украинском обществе.

Удастся ли добиться этой цели? Это зависит от позиции украинского государства и украинского гражданского общества.

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Будет ли Майдан после телемоста? Вряд ли следует говорить об этом, ведь это действие одного конкретного телеканала. Но я не сомневаюсь, что без сильных гражданских протестов, которые обязательно вызовут реакцию у властей, не обойдется.

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Автор
Юрий БутусовЮрий Бутусов
Темы
ЭксклюзивТелемост с РоссиейВнеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персона
Виктор Медведчук
Место
Украина
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Как всё же фашистский режим на Украине панически боится Правды посредством вот таких телемостов! Шок, истерика, гнев!!!
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Grich Lara
Grich Lara
Стук Кастрюль, хто б говорив,стукай і далі каструлею,якщо мозгів немає,краще зробіть телеміст між вами та сирійськими дітьми,яких ви бомбили,та назвіть і їх фашистами,може вам полегшає
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Иванов Владимир
Иванов Владимир
Сочувствие у доверчивых людей должны вызывать только СС-Галичанские напевы .....У людей , способных мыслить...должен быть полный свободный доступ в различным точкам зрения...кроме пропаганды фашизма...(СС Галичина и прихвостни УПА)
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Звон Владимир
Звон Владимир
Эта "идея" - прямое продолжение информационной агрессии россии против Украины. Итог президентских выборов кричащий результат этой информационной войны. А фильм "Слуга народу" и все информационное поле вокруг него один из ее секторов. И началась она далеко не вчера, и закончится не завтра, если понятие "демократия" в Украине, подогреваемое западными советниками, продолжит быть понятиями: "беспредел", "безнаказанность" и "презрение к законам Украины.
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Klizmahohlenko Gerald
Klizmahohlenko Gerald
МудоЗвон Владимир, а ты заткни уши
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