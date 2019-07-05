Почему террориста Владимира Цемаха похитили из тыла оккупантов и почему он так важен для суда по сбитому "Боингу"?

Да, это по-настоящему выдающийся успех Службы безопасности. История для реального кинофильма - прямо из центра оккупированного РФ Снежного - за 80 километров за линией фронта, сотрудники СБУ похитили и вывезли террориста, предателя, участника войны против Украины подполковника Владимира Цемаха.

Учитывая жесткий контрразведывательный режим в оккупированной зоне, тщательный досмотр на пунктах въезда и выезда, полный контроль, постоянные обыски, проверки документов населения, профилактические аресты - проведена чрезвычайно дерзкая операция.

Судя по источникам в российских сайтах, двое агентов поселились в одном подъезде с Цемахом в Снежном. Утром 27 июня Цемах завез жену на место ее работы - она директор местного техникума. А по возвращении домой Цемах был похищен в своей квартире, причем был изъят его военный билет подполковника "ДНР".

Боевик Цемах Фейсбук Юрия Бутусова

Боевик Цемах Фейсбук Юрия Бутусова

Затем Цемаха неким образом вывезли с оккупированной территории, через линию фронта.

Утром 28 июня жена Цемаха нашла в почтовом ящике извещение от адвоката из Киева, что ее муж задержан и завтра его будут судить.

В чем ценность Цемаха? Прокуратура Нидерландом и международная следственная комиссия доказали, что малазийский "Боинг" МН-17 под Торезом был сбит российскими военнослужащими из состава 53-й зенитно-ракетной бригады ВС РФ. Есть фото, видео перемещения "Бука", есть аудиозаписи участников нападения на "Боинг" во главе с полковником ФСБ РФ Игорем Гиркиным. Но до сих пор в руках следствия нет живых свидетелей этого преступления.

5 лет назад Владимир Цемах стал командиром отдельной роты ПВО в городе Снежное, сформированной 7-го июня 2014-го года. Это было первое отдельное подразделение ПВО оккупационных войск. Снежное имело ключевое оперативное значение для контроля коммуникаций с РФ, и противник спешно создавал здесь отряды наемников.

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Это подразделение подчинялось Гиркину, и принимало участие совместно с отрядом Гиркина в боях с украинскими войсками на границе. Цемах, несомненно, лично знал полевых командиров наемников, воевавших в районе Снежного. Он знал, кто именно организовывал атаки на украинские самолеты в приграничном районе. Поэтому он поможет доказать участие Гиркина и других российских военных в боевых действиях на границе.

А каждое доказательство причастности РФ к организованному вторжению усиливает обвинения и требования по международным искам от стран, пострадавших в результате действий РФ.

Гиркин в своих интервью не раз говорил, что отправился сразу после выхода из Славянска вначале в Донецк, а оттуда сразу в Снежное. Рота Цемаха, скорее всего, в июле-августе 2014-го совместно с российскими войсками атаковала украинские самолеты и вертолеты.

В награду за службу, рота Цемаха была в октябре 2014-го включена в состав 1-й мотострелковой бригады ВС РФ на Донбассе, а сам Цемах получил "социальный лифт" - звание подполковник и занял должность заместителя командира бригады по ПВО.

1-я бригада получила наименования "Славянская", так как ее основой стали подразделения, подчиненные Гиркину и воевавшие в Славянске.

Что ж, теперь спокойной жизни Цемаха на российскую пенсию пришел конец.

Сейчас российская пропаганда старается всячески приуменьшить значение Цемаха. А это не так. Свидетельства Цемаха в международных судах могут привести к тяжелым последствиям для Путина и РФ.

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