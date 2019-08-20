Почему на переговорах с участием Путина не говорят о доказательствах присутствия российских войск на территории Украины? Потому что в таком случае переговоры будут невозможны, и надо объявлять войну.

Войну нужно объявлять, но к этому государство должно готовиться. А наше государство – как при прошлом президенте, так и при нынешнем – объявлять войну не собирается, и не делает ничего в этом направлении. Наоборот, все говорят: "мир, мир, мир". Но мы видим, что усилия по его достижению пока малоэффективны.

Должна быть определенная логика.

В интересах ли Украины объявлять войну России? В интересах Украины было бы провести стратегию, которая была бы направлена на то, чтобы мы могли полностью разорвать отношения с Россией.

Я не говорю о том, что надо объявлять войну. Но полностью разорвать отношения с враждебной страной, которая ведет с нами боевые действия, безусловно, необходимо.

Владимир Путин, Сергей Шойгу на военно-морском параде в Санкт-Петербурге Официальный сайт президента РФ

Но для этого государство должно подготовиться. Например, у нас многие объекты критической инфраструктуры, как, например, объекты атомной энергетики, по-прежнему, спустя 5 лет после начала войны, критически зависят от поставок из России. Поставки угля у нас по-прежнему замкнуты на России.

Нельзя объявить войну и сразу же самих себя парализовать. Государство должно быть нацелено на то, чтобы в любой момент быть готовым ответить на российскую агрессию, возможно, объявить войну, возможно, самим пойти вперед и разорвать отношения.

Но вместо того чтобы готовиться к реальной войне, к сожалению, мы ведем себя достаточно пассивно. Например, в отношении программы импортозамещения продуктов критического импорта в энергетике. По газу мы это сделали, а по углю и ядерному топливу – нет.

Нужна стратегия. Она должна быть военной, информационной, политической и экономической. Если государство стратегически готово к разрыву отношений, значит, подготовка должна вестись по всем направлениям.

Мы пока этого не видим.

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