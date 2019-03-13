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Орест Сохар
Орест Сохар
Шеф-редактор "Обозревателя"Все статьи автора

Конгрес США "встав із дупи" і запровадив санкції проти Путіна

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Конгрес США нарешті ухвалив пакет дієвих законів, які можна назвати персональними санкціями проти Володимира Путіна, Рамзана Кадирова та найближчого оточення вищого російського керівництва.

Ще донедавна в американській політиці домінувала стилістика демократів "відсидітися на дупі", в крайньому разі — погрозити пальчиком… А ось тепер відчувається почерк республіканського крила влади США.

Конгрес США "встав із дупи" і запровадив санкції проти Путіна

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"На дупі" — улюблена бойова позиція колишнього уряду демократів, а особливо — попереднього президента Барака Обами. Воїн в оксамитових рукавичках, він намагався увійти в історію як ліберальний політик, уникав лобових міжнародних політичних конфліктів і в результаті значно девальвував статус дядька Сема на міжнародній арені, тим самим допустивши домінування РФ. Типовий приклад — арабський регіон:

Обама сказав, що Асад має піти, а Путін заперечив — Асад залишиться. І той залишився.

Пізніше Білий Дім підписав ганебний капітулянтський договір щодо іранської ядерної програми, Іран за підтримки Росії отримав статус регіональної супердержави.

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Потім РФ де-факто торгувала нафтою з Ісламською державою, і пізніше розв'язала війну у Сирії. Відомо, що ні війська Асада, ні російські війська не бомбили контрольовані ІДІЛ регіони, а Асад навіть купував там нафту.

Мільйони біженців із Сирії до ЄС — це теж "заслуга" Путіна і пряма поразка політики Обами.

Трамп нібито заходився приборкувати Путіна, але поводився так, наче йому подобався сам процес, а результат не цікавив: декоративні санкції, шмагання придворних путінських олігархів, заборона на в'їзд до США частині російських політиків дійсно не давали бажаного результату.

І ось конгрес ухвалив пакет радикальних законів:

1. Американці пригадали владі РФ вбивство Бориса Нємцова. У зв'язку з цим документ закликає держсекретаря США розслідувати міжнародну ділову активність Рамзана Кадирова і його оточення, зокрема у Саудівській Аравії, Об'єднаних Арабських Еміратах. "Путін відповідальний за створення держави, де люди, що виступають за свободу, страждають", — заявив конгресмен Том Маліновський.

2. Закон про невизнання анексії Криму. "Володимир Путін не залишає приводів для сумніву щодо своїх планів про розширення російського впливу, — каже конгресмен Еліот Енгель, доповідач по закону, — Ми бачили атаки Путіна на демократичні інститути, зокрема і на наші, США не повинні приймати спроби Путіна відбирати території в інших країн силою". При цьому Енгель назвав російського президента хуліганом та бандитом. Джеральд Коннолі: "Анексія Криму підриває міжнародну безпеку. Хто наступний? Грузія? Молодова? Країни Балтії?"

3. Третій закон щодо прозорості стосовно Володимира Путіна. Фактично це введення персональних санкцій проти російського володаря, і йдеться про збір розвідданих щодо активів Путіна та його оточення по всьому світу.

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Нарешті відбулося: нова фаза антиросійської холодної війни: замість дипломатичних езопових заяв, — персональні санкції та звинувачення ключових діячів російської політики!!!

Чи спричинить така поведінка США новий виток агресії Путіна? Безумовно. Але й раніше він не сидів без діла, впливаючи на результати виборів у багатьох країнах, створюючи воєнні конфлікти і виходив сухим. Тепер він, сподіваємося, отримуватиме симетричну відсіч. Дурну ведмежу силу можна зупинити лише дужчою силою.

P.S. В цей час у Європі Німеччина та Франція домовилися щодо "Північного потоку-2": "Газпром" змушений буде відмовитися від функції оператора газогону та віддати стороннім компаніям від 50% потужностей "Північного потоку-2"…

Ситі, вдоволенні життям європейці сподіваються, що, впустивши ведмедя у дім, зможуть його контролювати. Ну-ну…

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Орест СохарОрест Сохар
Персоны
Владимир ПутинДональд Трамп
Место
США
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Дронов Жон
Дронов Жон
очередной политрабочий делит шкуру не убитого медведя. эти законы должны быть утверждены сенатом. только потом они станут законами принятыми к исполнению. нах.я пи.деть!
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Дейман Алон
Дейман Алон
Дронов Жон, олух пидаруснявый, а ты сомневаешься что утвердят?! Тогда ты явно с мозгами не дружишь.
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Прищепа Валентин
Прищепа Валентин
https://www.youtube.com/watch?v=-QUh8gh61fE
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