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27 сентября • обновлено в 20:21
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Виталий Портников
Виталий Портников
Журналист, публицист Все статьи автора

Вечный символ аннексии и войны

13.1т

Валентина Матвиенко в третий раз – и в отсутствие каких-либо альтернативных кандидатов – переизбрана на пост председателя верхней палаты российского парламента, Совета Федерации.

Это переизбрание как нельзя лучше характеризует ту политическую систему, которая сложилась в России в эпоху Путина. Матвиенко, думаю, символизирует в ней все, что можно символизировать, пишет Виталий Портников для "Крым. Реалии".Матвиенко – символ непотопляемости партийной номенклатуры. Она – выходец именно из этого "нового класса" "слуг советского народа", нашедших себе применение и после краха социализма.

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Для многих российских чиновников Совет Федерации превратился в политическую пенсию. Несогласие с властью там просто не допускается

Валентина Матвиенко

Валентина Матвиенко

Коммерсант

Матвиенко можно считать символом взаимодействия кланов. Она была фавориткой главного оппонента Бориса Ельцина, а значит, и Владимира ПутинаЕвгения Примакова, занимала должность вице-премьера в его правительстве. Примаков был в буквальном смысле слова политически уничтожен, а Матвиенко стала губернатором Санкт-Петербурга, а затем и спикером Совета Федерации.

Матвиенко – символ спайки новой путинской номенклатуры и нового бизнеса: ее сын – долларовый миллиардер, о предпринимательских способностях которого было не одно расследование. Зато на день рождения удачливый отпрыск приглашал высокопоставленную маму в Юсуповский дворец.

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Матвиенко – символ концентрации власти в руках путинской группы. Когда Совет Федерации только создавался, он должен был стать одним из самых важных институтов, сдерживающих президентское самоуправство. Вначале в него входили избранные народом "сенаторы", затем – главы российских регионов, которые проходили через выборы. Путин стал глав регионов назначать, а те, в свою очередь, стали назначать членов верхней палаты.

Именно поэтому – потому что нет никакого самостоятельного Совета Федерации и никакой федерации – и стала возможна российская аннексия Крыма

Для многих российских чиновников Совет Федерации превратился в политическую пенсию. Несогласие с властью там просто не допускается. Когда недавно член Совета Федерации от Бурятии Вячеслав Мархаев осудил действия силовиков при разгоне августовского протеста в Москве, это стало самой настоящей сенсацией. И это при том, что Мархаев – представитель не "Единой России", а якобы оппозиционной КПРФ.

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Думаю, именно поэтому – потому что нет никакого самостоятельного Совета Федерации и никакой федерации – и стала возможна российская аннексия Крыма.

Матвиенко "дирижировала" внеочередным заседанием верхней палаты парламента, на котором единогласно было принято решение о праве президента России ввести российские войска на территорию соседней страны.

Так Матвиенко превратилась в еще один символ – символ аннексии и войны.

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Автор
Виталий Портников Виталий Портников
Персона
Валентина Матвиенко
Место
Россия
Источник
Источник: Крым. Реалии
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Комментарии на сайте не модерированы
Lyakhov Yuri
Lyakhov Yuri
А не слишком ли много внимания этой курве задрипанной?
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Пупырышкин Кузьма
Пупырышкин Кузьма
Надпись "комментарии на сайте не модерированы" лжива как и всё украинское!
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Масленко Валентин
Масленко Валентин
укроинка!
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