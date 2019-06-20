9 марта 2020 года начнется суд по делу об уничтожении пассажирского самолета "Малайзийских авиалиний" российской ракетой "Бук".

Понятно, что сама Россия этот суд не признает. Понятно, что она не выдаст правосудию преступников, обвинения которым предъявлены Международной следственной группой. Понятно, что на самом суде будут стараться говорить именно об этих людях, которые формально не представляют российское государство, а служили так называемой "Донецкой народной республике", наспех выдуманным Путиным и Сурковым "восставшим шахтерам Донбасса".

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И тем не менее это будет суд над Россией - над кем же еще! Потому что в ходе этого процесса практически невозможно будет скрыть тот очевидный факт, что без согласования на самом верху, без участия высшего политического и военного руководства страны никак нельзя было осуществить перевозку ракетного комплекса на территорию Украины и сам запуск ракеты, уничтожившей самолет. Никакие проходимцы из "ДНР" не могли бы заполучить контроль над российской военной установкой и воспользоваться ею. Да и не их это война, они были лишь ширмой для российской армии, которая привычно вторглась в чужую страну и принялась пулять в ее небе ракетами - да, возможно, чтобы уничтожить украинскую военную авиацию, убить защитников соседней страны. Но от этого преступление не выглядит менее омерзительным.

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У Путина и компании за пять лет было немало возможностей избежать этого позора. Никто с самой первой минуты после гибели "Боинга" не сомневался, чьих это рук дело, - все нелепые российские обвинения в адрес Киева только укрепляли осознание этой непреложной истины. Но, вместе с тем, не было и нет уверенности в том, что "кремлевские" сбили самолет намеренно. В этом и состоял их единственный шанс избежать ответственности и осуждения. Они могли признать сам факт уничтожения самолета, обьяснить его трагической ошибкой, извиниться перед родственниками погибших, выплатить компенсацию.

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Но Путин и прочие оказались заложниками еще одной своей большой лжи - лжи о неучастии России в войне на Донбассе, лжи о "восставших шахтерах" - вместо правды о российских военных, диверсантах и наемниках, которые устроили украинцам весь этот бесконечный кошмар. России лучше лгать о "Боинге", чем сказать правду о том, что она устроила войну в Украине. России проще пойти под суд, чем извиниться перед родственниками ни в чем не повинных людей. России предпочтительнее бесчестие, чем правда. Именно поэтому 20 марта 2020 будет суд над ней, а не над каким-то там бессмысленным Гиркиным.

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