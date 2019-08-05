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Виталий Портников
Виталий Портников
Журналист, публицист Все статьи автора

Путин обречен проиграть любому "новому лицу"

2.4т

Репрессии российских властей против участников протестов, возмущенных действиями избирательных комиссий при регистрации независимых кандидатов в Московскую городскую думу, перешли уже даже не через все "красные линии", а через все линии политической логики.

Неоправданное свирепство

Маховик репрессий раскручивается с каждым днем все сильнее, захватывает все большее количество людей — можно сказать, что российские силовики сами провоцируют массовые беспорядки и противостояние с властью. При этом не было никакого особого политического риска ни в регистрации немногочисленных независимых кандидатов, ни в более осторожном реагировании на протесты.

Владимир Путин

Владимир Путин

Даже избрание в Московскую городскую думу всех, кого власти решили не допустить, не поколебало бы существующей монополии столичного мэра Сергея Собянина и — шире — кремлевского контроля над Москвой.

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Почему же они свирепствуют так, что вызывают недоумение даже умеренных сторонников власти? Почему увеличивают социальную базу протеста, заранее ставят под сомнение честность выборов и легитимность нового столичного парламента?

Режимы с аллергией на конкуренцию

В поиске ответа на этот вопрос я вспоминаю первые демократические митинги в Москве, которые я освещал и в которых участвовал — в конце 80-х — начале 90-х годов прошлого века. Тогда ведь это тоже были первые массовые митинги после десятилетий коммунистической "заморозки" любого протеста. Тогда они тоже казались очень маргинальными и бесперспективными, а количество силовиков нередко превышало количество самих протестующих.

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Тогдашний режим, против которого выступали протестующие, казался незыблемым еще в большей степени, чем режим Путина. На момент начала протестов он существовал не двадцать, а семьдесят лет и был основан не только на любви к вождю, но и на безумной идеологии, которая, однако, привлекала большинство населения тогдашнего СССР. А отсталость и информационная закрытость советских людей была несравнима с отсталостью и информационной изолированностью современных россиян.

Почему же власть так нервничала тогда, почему она нервничает сейчас?

А потому, что и тогда, и сейчас мы имеем дело с режимом, который вообще не умеет существовать в условиях информационной и политической конкуренции.

Коммунисты не выиграли ни одних честных выборов в России и Советском Союзе. Если быть точным: единственные честные выборы, выборы в Учредительное собрание, они с позором проиграли — при том, что контролировали власть.

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А все остальные выборы, в которых участвовали представители компартии, были имитацией. Как только на территорию России пришла гласность, коммунисты стали проигрывать одни выборы за другими, а там и вовсе превратились в политическую фата-моргану.

Путин обречен проиграть "новому лицу"

Режим Путина тоже оформлялся путем зачистки информационного поля страны. Да, при этом он был силен не только пропагандой, но и социальными преференциями. Но лишних "нефтедолларов" у Путина больше нет, осталась одна пропаганда. А это означает, что в случае начала очередной "гласности", в случае начала реальной политической конкуренции этот режим рухнет.

При этом я не стану утверждать, что Путин проиграет какому-нибудь записному либералу, нет — его наследником может стать какой-нибудь шовинист или просто популист, какой-нибудь российский Зеленский.

Но Путин обречен проиграть любому "новому лицу". И это именно то, чего российская власть старается не допустить.

Она закручивает гайки все сильнее именно потому, что опасается любой — даже на уровне местного самоуправления — реальной политической конкуренции. Потому что именно в такой конкуренции и заключена кощеева смерть.

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Автор
Виталий Портников Виталий Портников
Тема
Протесты в России
Место
Россия
Источник
Источник: belsat.eu
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lazar galka
lazar galka
НУ НЕ ЗНАЮ, МОЖЕТ ГАЛУСЯН. народ ----- делаем ставки
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Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
И даю мой личный прогноз - в 2024 году Путин не будет баллотироваться, будет преемник, из силовиков или губернаторов, но не Медведев. из числа тех кто не на слуху.
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Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
Нет никакого указания специально не регистрировать этих типа "оппозиционеров". Они просто действительно реально не собрали нужное количество подписей. Их цель вовсе не победа на выборах, они понимают, что проиграют. И даже не реальное участие в них. Их цель - хайп в телевизионной картинке.поэтому они и несли в Центризбирком заведомую херню вместо подписей. Чтобы их точно не допустили и можно было поднять визг. Никакой реальной поддержки населения у них, да и тех экономических проблем, которые были у СССР в 1991, в РФ тоже нет. Экономика у пешно развивается, а средняя долларовая ЗП увеличилась с 450 в 2015до 750 в апреле 2019 ( при медианной 550).
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