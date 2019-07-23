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Аркадий Бабченко
Аркадий Бабченко
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Зеленский должен сказать РосСМИ три слова

3.8т Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что готов дать откровенное интервью российским журналистам.

Опасности в этом я никакой не вижу, потому что всё, что пропагандистские СМИ могли сделать, они уже сделали.

А зачем? Что, рассказать Скабеевой, что она является инструментом пропаганды, благодаря которой Россия напала на Украину? Сказать россиянам: давайте дружить, давайте наводить мосты? Но это как бы от них не зависит, российский народ не субъектен, он не является субъектом.

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В России нет средств массовой информации, за исключением совсем уж единиц. "Новая газета", "The Insider". А все остальное – это не СМИ. Это либо средства массовой пропаганды, либо массового зомбирования. О чем с ними можно общаться и – главное – зачем? Я не понимаю совершенно.

Я просто не вижу в этом смысла вообще. От слова "совсем".

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Україна Нова

Может ли фраза, нечаянно брошенная в интервью Зеленским, подкреплять путинские мифы, например, о "едином народе"? Любая фраза, сказанная Зеленским, будет использована против него. В частности, чтобы подкреплять миф о том, что мы братские народы, что у нас мир, дружба, жвачка. Это я гарантирую.

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Кроме одной фразы, которую говорил Лесь Подеревьянский. С ними можно общаться только этими тремя словами. Больше им говорить нечего.

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Автор
Аркадий Бабченко Аркадий Бабченко
Темы
Эксклюзив Российско-украинский конфликт российская пропаганда
Персоны
Владимир Зеленский Ольга Скабеева
Место
Россия
Тег
Новости России
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