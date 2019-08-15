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Аркадий Бабченко
Аркадий Бабченко
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Страна, которая убьет тебя тысячей разнообразных способов

2.3т

В аэропорту то ли Риги, то ли Осло, точно не помню, первое, что слышишь, выходя из самолета, это крики птиц. Я ещё так удивился. Ни фига себе, думаю, какой швах у них тут с безопасностью. Не, ну понятно, море рядом, но всё ж таки нельзя же так. Вся взлетно-посадочная полоса забита чайками.

Начинаешь искать глазами. Нету. Странно. Орут вот прям над ухом, и много так, и громко - а нету. Потом доходит - это не чайки. И не живые. Это крики хищных птиц. Из динамиков на столбах. На каждом столбе. По всему аэродрому. Именно для того, чтобы отпугивать чаек.

И сразу вот прям такое странное чувство по телу разливается. Смесь спокойствия и благодарности. Ощущение, для жителя Мордора непривычное совершенно. Вероятно, именно это и называется культурный шок.

"Причиной крушения А321 в Подмосковье предварительно, стали чайки".

Ну, всемирно известные чайки приморского Подмосковья. Соленый вечерний бриз, альбатрос над волною, застывший на горизонте парус, расплетающие после вечернего лова сети рыбаки в бухте Жуковского, знаменитые омары Нечерноземья...

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Откуда стая чаек в полутора тысяч километров от моря?

А всё очень просто. Там, оказывается, огромная свалка рядом с аэропортом.

Страна полностью через жопу. Вся. Сверху до низу.

Страна, которая убьет тебя тысячей настолько разнообразных способов, что ты даже не сможешь выдумать таких. Пьяный поп на "Феррари", влетевший в остановку. Чайки посреди суглинка средней полосы. Отсутствие люка на ливнёвке, в которую проваливается твой внук. Ракета, прилетевшая в твой "Боинг". Другая ракета, прилетевшая за триста двадцать километров через море, которую ты поставил благодарным сирийским друзьям, а они бахнули ею по израильскому истребителю, да вишь ты, незадача какая, промахнулись малёхо. На тот берег моря. Перехватчик, упавший на сельский дом посреди поля в Бельгии, потому что пилот катапультировался четыре часа назад ещё на территорией СССР. Учителя, запирающие детей в кинозале "Зимней вишни".

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Писать "Бегите, глупцы, хватайте подмышку своих детей и бегите оттуда" - в этот раз я не буду.

В Симферополь они летели. Взяли своих детей и повезли их на оккупированную территорию чужого государства, чтобы с малолетства приучать их пользоваться отжатым, отобранным, награбленным...

Одни захватывают, другие с радостью летят хавать захваченное, третьи строят им гигантскую свалку рядом с аэродромом.

Ну, что я тут могу сказать.

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Автор
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Тема
Аннексия Крыма
Теги
Авиакатастрофа Новости России Новости Крыма
Источник
Источник: Facebook Аркадия Бабченко
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Naibadze Petr
Naibadze Petr
Моя милая Бабетта, странно это, странно это...
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Ivanov Igor
Ivanov Igor
"Откуда стая чаек в полутора тысяч километров от моря?". По всей видимости, когда все изучали зоологию, маленький Аркаша Бабченко бухал во во дворе школы. Поэтому он не в курсе, что чайки водятся практически во всех водоёмах где есть рыба. А уж у городов с их отходами их всегда много. В той же Риге еженедельно инциденты с чайками и самолётами. Спасает только то, что траффик там маленький и пока везёт.
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Свавильный Николай
Свавильный Николай
Ну, чайки в Жуковский прилетели СПЕЦИАЛЬНО из Крыма, чтоб НЕ ДОПУСТИТЬ грабителей на свою территорию, и трагически погибли. НО НЕ ДОПУСТИЛИ!
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