На границе Бурятии и Иркутской области российские спецслужбы задержали якутского шамана Александра Габышева, который шел в Москву, чтобы провести "обряд изгнания Путина из Кремля".

Все эти разговоры о том, что Путин боится – это смешно.

Это как в анекдоте. Мальчик-скрипач возвращается из музыкальной школы, каждый божий вечер его избивают гопники в подворотне, а он говорит: "Ой, смотрите, как они меня боятся, они меня бьют".

То, что шаман никуда не дойдет, было понятно с самого начала.

Шаман Александр Габышев Триникси

Я боялся, что его просто машиной собьют – и все. Но они все-таки решили действовать вот так.

Дело ведь не в шамане. Шаман – хороший мужик. Мне он симпатичен, мне нравится то, что он делает.

Дело в этой совершенно детской, совершенно идиотской вере российского общества в то, что шаман придет и изгонит Путина при помощи бубна на Красной площади.

Как можно изгнать Путина?

Либо революция, гражданская война, либо нищета и разруха, как было при Советском Союзе. Ну, либо сам помрет. Других способов не осталось.

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