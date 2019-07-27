Лента сплошь в постах про "сегодня историческое событие" и "сегодня Россия стала другой". И это правда так. Только не в том смысле, в каком имеется в виду. Подозревается, что сегодня большая победа и гражданское общество, наконец, расправило плечи.
Неа. Ровно наоборот.
Плечи-то и вправду расправили - но их расправил Рейх.
Он просто банально перестал стесняться и играть в бирюльки с подделкой бюллетеней, каруселями, рисованием цифр, КОИБами, комиссиями и пр., и перешел к простой, но крайне эффективной тактике - пересажать и отп*здить.
Усилий меньше, результат - лучше.
Рейх начинает осознавать себя.
Игры Рейху больше не нужны.
Травоядные времена закончились.
Дальше будет хуже.
Спокойной ночи.
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