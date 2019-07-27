Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Блоги - Новости России

Аркадий Бабченко
Аркадий Бабченко
Журналист Все статьи автора

Рейх расправил плечи

1.5т

Лента сплошь в постах про "сегодня историческое событие" и "сегодня Россия стала другой". И это правда так. Только не в том смысле, в каком имеется в виду. Подозревается, что сегодня большая победа и гражданское общество, наконец, расправило плечи.

Неа. Ровно наоборот.

Плечи-то и вправду расправили - но их расправил Рейх.

Новости
Наступает конец эпохи бедности

Он просто банально перестал стесняться и играть в бирюльки с подделкой бюллетеней, каруселями, рисованием цифр, КОИБами, комиссиями и пр., и перешел к простой, но крайне эффективной тактике - пересажать и отп*здить.

Усилий меньше, результат - лучше.

Рейх начинает осознавать себя.

Игры Рейху больше не нужны.

Травоядные времена закончились.

Дальше будет хуже.

Спокойной ночи.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Аркадий Бабченко Аркадий Бабченко
Место
Россия
Тег
протест
Источник
Источник: Facebook Аркадия Бабченко
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
2
1
Смешно
10
Интересно
4
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Масленко Валентин
Масленко Валентин
Ждохача Бапченке уже 20 строк много.... Чурка тупая
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Блоги / мнения

ads pixel