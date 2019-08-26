Еб*нутые построили на Алтае украинскую деревню, сожгли её и под хихиканье зрителей расстреляли предателя. С конфискацией.

"В селе Шипуново Алтайского края 24 августа участники военно-исторического фестиваля "Днепровский рубеж" провели для гостей показательный расстрел "предателя", а в ходе реконструкции битвы за Днепр сожгли деревню. По сценарию, подразделение немецких войск входит в украинский хутор, где жители помогают партизанам. Фашисты сжигают часть деревни, но в это время к ней приближается отряд красноармейцев.

Для гостей фестиваля устроили показательную "казнь предателя Родины" – со сцены ему зачитали приговор, и расстрельная команда привела его в исполнение".

Еб*нутые. Напрочь. Наглухо. На всю голову.

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