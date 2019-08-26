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Аркадий Бабченко
Аркадий Бабченко
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Показательная "казнь предателя Родины"

2.9т

Еб*нутые построили на Алтае украинскую деревню, сожгли её и под хихиканье зрителей расстреляли предателя. С конфискацией.

"В селе Шипуново Алтайского края 24 августа участники военно-исторического фестиваля "Днепровский рубеж" провели для гостей показательный расстрел "предателя", а в ходе реконструкции битвы за Днепр сожгли деревню. По сценарию, подразделение немецких войск входит в украинский хутор, где жители помогают партизанам. Фашисты сжигают часть деревни, но в это время к ней приближается отряд красноармейцев.

Для гостей фестиваля устроили показательную "казнь предателя Родины" – со сцены ему зачитали приговор, и расстрельная команда привела его в исполнение".

Еб*нутые. Напрочь. Наглухо. На всю голову.

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Аркадий Бабченко Аркадий Бабченко
Тема
российская пропаганда
Место
Россия
Источник
Источник: Facebook Аркадия Бабченко
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Бульба Остап
Бульба Остап
Акція залякування потрібна. Готують до оборони Амурського рубежу
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Базил Александр
Базил Александр
Бабченко впал в очередную истерику , ему напомнили о судьбе предателей.На этот раз истерика не наигранная, он очком просекает свое неизбежное будущее
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Морисян Евгений
Морисян Евгений
Если мы такие еб@е, то зачем Бабченко об этом пишет и пишет? Ему-то что до этого? Уехал - живи себе и радуйся.
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