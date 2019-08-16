Диктатуре жизненно необходимы враги. Их путинский телевизор рождает в изобилии. А еще диктатуре нужны герои. У Сталина были летчик Чкалов и шахтер Изотов.

У Гитлера – Хорст Вессель, героически умерший от того, что отказался лечиться у врача-еврея и летчик Ганс Рудель по кличке "Орел Востока". В путинской России с героями не складывается. С врагами полный порядок, а с героями не очень. Моторола и Гиви были, конечно, хороши, но по числу ими убитых до "Орла Востока" явно не дотягивают. Есть еще, правда писатель Захар Прилепин, который в интервью Znak.com хвалился, что его подразделение убило больше всех украинцев и полицейский, героически ударивший девушку в печень. Но в случае Прилепина образ героя несколько снижает откровенный самопиар писателя, а сделать национальным героем полицейского, избившего девушку, мешает его излишняя застенчивость, поскольку этот мужественный человек категорически отказывается открыть свое имя и лицо.

И вот на этом безрыбье появляется пилот Дамир Юсупов, у которого самолет, вылетевший из аэропорта "Жуковский" в Симферополь столкнулся со стаей чаек, а пилот Дамир Юсупов сумел посадить самолет в кукурузу, чем спас жизни 234 человек. Телевизор вот уже второй день беспрерывно рассказывает какой он герой, а премьер Медведев сообщил, что награды ему и другим членам экипажа уже выписываются.

Герой – человек, совершивший акт самопожертвования ради общего блага. Пилот Дамир Юсупов, профессионально посадивший самолет в кукурузу, совершил благое дело – спас жизни 234 человек. Но изначальная цель у него была – доставить этих людей из "Жуковского" в Симферополь, то есть совершить незаконное вторжение на территорию Украины. И это несколько затрудняет признание его героем с точки зрения этики и права.

Зато есть те, кто пожертвовал своими жизнями ради того, чтобы предотвратить преступление пилота Дамира Юсупова и его коллег. Это стая чаек, благодаря которым данный рейс не состоялся, а большинство пассажиров, спасшихся после аварии, отказались лететь в оккупированный Крым. Не потому, что оккупированный, а потому что страшно. Историк Тит Ливий рассказал, как 26 веков назад гуси спасли Рим от нашествия галлов. Возможно, когда-нибудь возникнет легенда о том, как чайки спасли Крым от российской оккупации.

Но у стаи героических чаек есть их тезка, а также спонсор, благодаря которому их подвиг стал возможным. Это Игорь Юрьевич Чайка, сын генерального прокурора Юрия Чайки. Игорь Юрьевич по праву носит творческий псевдоним "мусорный король", поскольку в декабре 2017 года Игорь Юрьевич купил 60% акций компании "Хартия", которая лидирует на рынке вывоза мусора из Москвы в Московскую область и другие регионы.

Новости Обезвоживание Крыма как симптом краха путинской России

По данным экспертов множество чаек, живущих в районе аэропорта "Жуковский" поселились там из-за нескольких свалок вблизи аэропорта. То есть выстраивается прямая причинно-следственная цепочка сопричастных к подвигу: Чайка Игорь Юрьевич завалил мусорными отходами Московскую область, в том числе район аэропорта "Жуковский", в результате чего там обосновались многочисленные стаи чаек, некоторые из которых героически погибли, сбив самолет, собравшийся незаконно вторгнуться на территорию Украины, а пилот Юсупов посадив самолет в кукурузу, спас жизни несостоявшихся нарушителей границы.

То есть, если в этой истории и есть место подвигу, то он распределяется между всеми вышеперечисленными действующими лицами. Главное, что все остались живы. Кроме чаек, которые стали единственными жертвами в этой истории, хотя именно они-то как раз ни в чем не виноваты.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.