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Игорь Яковенко
Игорь Яковенко
Российский журналист Все статьи автора

Россия в огне: Кремль бьет все рекорды

1.9т

У политического пожара в Москве много общего с сибирскими пожарами. Особенно в том, как на них реагирует власть. И в том и в другом случае предпринимаются попытки найти стрелочников и предельно жестко их наказать. Причем наказание в обоих случаях организуют сами виновники пожаров.

Виновников сибирских пожаров, которые уже стали планетарной угрозой, найти очень просто. Дело в том, что 99% горевшей тайги сознательно и преднамеренно не тушили по законодательному акту, принятому в Москве и с готовностью исполненному региональными властями.

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В 2014 году был разработан, а с 2015-го вступил в силу приказ Минприроды РФ "Об утверждении правил тушения лесных пожаров". В этом документе впервые был использован термин "зона контроля" (ЗК). Так называют территории, на которых лесные пожары можно не тушить - если установлено, что огонь не представляет непосредственной угрозы для населенных пунктов и объектов экономики, а затраты на борьбу с пожарами окажутся больше, чем материальный вред, который они могут причинить. Какие именно территории являются "зонами контроля", решают региональные власти.

По оценкам экспертов, сибирские пожары можно было потушить месяц назад, а когда власть начала принимать какие-то меры, тушить уже было бесполезно. Дмитрий Медведев собрал совещание 30 июля, когда пожары охватили территорию общей площадью около 3 миллионов гектаров, и потушить их могла только сама природа, подарив горящей тайге обильные ливни. Но Дмитрий Медведев решил не полагаться на природу и пошел на радикальную, я бы даже сказал отчаянную меру: отправил в Сибирь контролировать ситуацию с пожарами Кобылкина, министра природных ресурсов и экологии. То есть руководителя того самого ведомства, в недрах которого родилась гениальная мысль, что пожары тушить не надо.

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Поскольку пламя пожаров почему-то не испугалось Кобылкина и сибирская тайга упрямо продолжала гореть, Путин решил послать в Сибирь Медведева. Чтобы уж наверняка. Премьер-министр Медведев прилетел в Читу, провел там выездное заседание правительства, на котором поставил вопрос: а нет ли тут измены и не поджог ли кто тайгу специально? И мгновенно поручил МВД, Прокуратуре и Следственному комитету установить злоумышленников и предъявить их правительству до 1.11.2019.

В тот же час для поиска поджигателей полетели в Сибирь следователи, дознаватели и прочий служивый люд. Круг главных подозреваемых им наверняка уже определили. Их задача найти в сгоревшей Сибири ниточки, ведущие к Ходорковскому, Соросу и Навальному, а также установить связь и преступный сговор между этими тремя злодеями. В качестве запасных версий будут рассматривать украинский и британский следы. До 1 ноября должны успеть, время есть, люди опытные.

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Примерно такая же реакция Кремля на политический пожар в Москве. Виновников Кремлю искать долго не надо. Вот они: исполнители сидят на Тверской, 13, а главные организаторы отражаются в зеркалах на Старой площади и в Кремле. Имена непосредственных организаторов массовых избиений граждан 27.07.2019 хорошо известны: это Владимир Колокольцев, глава МВД, и Виктор Золотов, директор Нацгвардии.

Но, как и в случае с сибирскими пожарами, по факту политического пожара в Москве уголовному преследованию подвергнуты не преступники, а жертвы.

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Судя по всему, Кремль решил побить все рекорды "Болотного дела" не только по числу задержаний – тут рекорд 6 мая 2012 года превзойден более чем в три раза – но и по жестокости репрессивных мер. Уголовное дело возбуждено по статье 212 УК РФ ("Массовые беспорядки"), что предусматривает до 15 лет лишения свободы. Пока обвинение предъявлено четырем предполагаемым участникам акции протеста: Алексею Миняйло, Ивану Подкопаеву, Самариддину Райжабову и Кириллу Жукову. Следственный комитет хвастается, что в ходе предварительного расследования их следователи получили "доказательства" причастности к совершению преступления по статье 212 УК РФ более 10 граждан.

В ходе протестной акции 27.07.2019 были избиты несколько сотен граждан, 77 человек получили травмы разной степени тяжести. Абсолютное большинство преступлений полиции и нацгвардии зафиксировано на видео и фото. Есть, например, фото, на котором видны лица садистов, которые деловито ломают ноги о бордюр лежащему на тротуаре дизайнеру Коновалову. На фото 6 подонков в форме. Факт садистского преступления зафиксирован. Жертва преступления известна. "Вина" жертвы также известна – он совершал пробежку. Теперь некоторое время бегать не будет. Итог: жертва задержана, преступники на свободе.

Горящую сибирскую тайгу и столичный политический пожар объединяет то, что у обоих пожаров главные поджигатели служат в одних и тех же структурах, и то, что наказание понесут совершенно другие люди. Но есть и отличия. Сибирской тайге предоставлено сгореть самой, поскольку власть в этом случае доверилась стихии. Московский политический пожар Кремль решил заливать керосином, так как доверить дело уничтожения путинского режима оппозиции власть не решилась, справедливо рассудив, что оппозиция в России слаба и может не потянуть.

Путинский режим, несомненно, сгинет, это неизбежно происходит с любой фашистской диктатурой. Проблема в том, что он после себя оставит пепелище. Как в политическом, так и в буквальном смысле.

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Место
Россия
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Источник: Блог Игоря Яковенко
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