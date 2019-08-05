В субботу, 3 августа, в столице России Москве с новой силой разгорелись протесты из-за отказа регистрации оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму.

Достаточны ли масштабы того, что произошло, для того чтобы режим Путина прекратил свое существование? Конечно же, нет. Если говорить о том, что эти события оказывают существенное воздействие и дальше, развиваясь, могут привести к такому обрушению, то – да.

Действительно, эти две протестные акции – 27 июля и 3 августа – показали, что власть перевела состояние в России на другой уровень. Уровень насилия, уровень агрессии был зашкаливающим. Людей, вышедших на улицы, не имеющих абсолютно никаких ни агрессивных настроений, ни оружия, ничего, достаточно жестко, даже зверски избивали. Все эти кадры обошли интернет, и здесь мне добавить нечего.

Протесты в Москве 3 августа Youtube

Что касается количества протестующих, то, думаю, оно будет увеличиваться. На сегодняшний день идет целый ряд процессов, в том числе процесс формирования активной части российского общества. Сегодня уже очень трудно оказываться в ситуации "и нашим, и вашим". Очень многие люди, традиционно поддерживающие власти, высказывают жестко оппозиционные настроения.

Поэтому, думаю, очень многое будет зависеть от того, насколько умело организаторы протеста смогут его вести.

Тактика обезглавливания протеста, когда фактически все лидеры протеста оказались за решеткой, привела к двойному результату. Во-первых, пошла самоорганизация, стали появляться новые лидеры. И в этом смысле эта тактика провалилась. Во-вторых, чувствовался дефицит организации. И акция 3 августа прошла таким образом, что практически никто не понимал, что происходит, куда надо идти.

Это проблема, которую предстоит решать в ближайшее время.

Я думаю, ответ на очень многие вопросы даст осень, в частности, 8 сентября, когда состоятся эти квази-выборы. Лидерам протеста нужно определиться, как сделать так, чтобы попытка зачистить всё политическое поле провалилась.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.