Тезис первый. Россия подтвердила, что главное противоречие ее – в расколе на Москву и не-Москву. По-московски это будет "на Москву и Замкадье", а по-российски – "на Москву и Россию". Власть безоговорочно выиграла Россию и с некоторым усилием набрала большинство в Мосгордуме. Путин и его администрация провели в первом туре все 16 своих ставленников в губернаторы. Прошли даже абсолютно анекдотичные фигуры: Беглов в Питере, Артамонов в Липецкой, Бочаров в Волгоградской областях и т.д.

Тезис второй. Алексей Навальный подтвердил и укрепил свои позиции как главного игрока на оппозиционном поле. Его усилиями и накопленным влиянием был создан московский протест. Благодаря его уникальным возможностям и умению говорить с людьми, в том числе с молодежью, "Единая Россия", даже "уйдя в тень самовыдвижения" в Москве оказалась на грани поражения и смогла получить 25 из 45 мандатов только благодаря абсолютному беззаконию, не допустив к выборам тех, кто 100% побеждал в своих округах: Галямину, Русакову, Яшина, Янкаускаса, Цукасова и других.

Тезис третий. Вопреки утверждениям ведущих политологов, тактика "умного голосования" не доказала свою эффективность, а наоборот, продемонстрировала свою полную несостоятельность. Не была достигнута ни одна из главных целей, поставленных ее авторами: не допустить победы Беглова в первом туре и лишить партию власти большинства в Мосгордуме. Тактика эта, примененная в 2011 году привела к тому, что Россия получила самую мракобесную Госдуму за всю постсоветскую историю. Цель – любой ценой "плюнуть в суп" "Единой России" является ложной. Поскольку "Единая Россия" является не партией власти, а лишь одним из ее подотделов. Путин и его окружение совершенно спокойно сдали весь Хабаровский край в концессию ЛДПР, которая там имеет своего губернатора, депутата Госдумы и абсолютный контроль за местным парламентом. В крупнейшем Новосибирске мэром снова избран коммунист Локоть и Путин по этому поводу не испытывает ни малейших затруднений. Громадный политический капитал Навального и энергия мобилизованных им людей были израсходованы на ложные цели.

Тезис четвертый. Ведущие политологи и эксперты России, такие как Кынев, Рогов, Сонин, Гуреев, Морозов и другие, будучи весьма компетентными и точными аналитиками в других ситуациях, в оценке Навального и его тактики "умного голосования" выступили в роли клаки, абсолютно некритично поддержав эту тактику до голосования и поспешив заявить о ее "триумфе" после него. Несмотря на то, что ни в одном регионе эта тактика себя не оправдала, а примененная ранее, не прошла испытания временем.

Тезис четвертый. В очередной раз доказала свою несостоятельность тактика неучастия в выборах, вне зависимости от того, кто и как ее называет: "бойкот", "нах-нах" или как-то иначе. Тот очевидный факт, что путинский режим невозможно демонтировать на выборах не означает, что выборы не могут стать катализатором протеста, а проведение в представительные органы власти нескольких оппозиционных депутатов не может стать одной из точек сборки оппозиции. Огромный вред протесту наносит крайне живучий и абсолютно ложный миф о некой "легитимности" путинского режима, которую, якобы укрепляют пришедшие на выборы и, якобы наносят по ней сокрушительный удар те, кто на выборы не ходит. То, что явка в Благовещенске была 17%, а в Магасе – 73,5% никак не влияет на "легитимность" тех, кто избран в этих городах. Путинский режим будет прекрасно себя чувствовать при явке и в 15 и в 10 процентов. Надежда, что Трамп или Макрон не станут пожимать Путину руку, если на очередные выборы придут 5% россиян и на них не допустят вообще никого кроме путинских охранников, является заблуждением.

Новости В России раскручивается истерия

Тезис пятый. Протест может получить дополнительный стимул в том случае, если он использует принцип политической дополнительности, суть которого заключается в сочетании четырех тактик:

1. Использование выборов, на которых надо пытаться провести своих кандидатов, а не "плевать в суп" тем, кого мы ошибочно считаем "партией власти". Голосуя за "меньшее зло", мы неизбежно выращиваем его до состояния "большего зла".

2. Уличная активность, с помощью которой осуществляется давление на власть.

3. Использование потенциала политической эмиграции для организации зарубежного давления на власть и введения новых санкций против чиновников и силовиков.

4. Перевод протеста с московского на общероссийский уровень и придание ему новой политической повестки, включающей такие требования как прекращение имперских войн, освобождение всех политзаключенных, отстранение от власти Путина и его окружения, предание их суду, а также люстрация всего судейского корпуса, а также всех сотрудников ФСБ, центра "Э" и других структур, созданных для репрессий. Опасения, что слишком радикальные требования сузят базу протеста основаны на ошибочных оценках настроений россиян. Эти настроения, особенно после пенсионной реформы, более радикальны, чем программы любой оппозиционной партии.

Тезис шестой. О формах кооперации разных сил протеста. Помимо Навального который укрепил свое уникальное лидерское положение в протестном движении, главным бенефициаром голосования 8 сентября стала партия "Яблоко", получившая фракцию в Мосгордуме. Навальный, исключенный в свое время из "Яблока", тем не менее, включил всех четырех кандидатов от этой партии в список "УГ", что несомненно стало существенным, а возможно и решающим фактором избрания 4 яблочных депутатов. Григорий Явлинский уже заявил, что главная задача фракции "Яблоко" будет добиться освобождения всех политзаключенных по "московскому делу". Было бы правильно, если бы яблочная фракция в МГД заявила, что считает всех незаконно недопущенных до выборов кандидатов, включая Яшина, Соболь, Галямину, Цукасова, Русакову, Янкаускаса и других – фактически избранными депутатами МГД и приглашает их на все заседания фракции "Яблоко" с правом решающего (что лучше) или совещательного (что хуже) голоса.

Тезис седьмой. Предыдущие попытки консолидации оппозиции основывались на явно ошибочных представлениях, что можно и нужно сливать в одну партию носителей довольно разных взглядов. Например, СПС и "Яблоко", а еще раньше Социал-демократическую и Республиканскую партии. Практика показала, что эти попытки приводят только к конфликтам.

Необходимо создание широкого движения сопротивления путинскому режиму, движения, построенного не как партия с начальством и иерархией, а на основе равноправной кооперации участников. Каким образом исключить вероятность того, что в этом движении сопротивления вновь станут верховодить вожди "либеральной тусовки", любители сливать протест и топить его в вискаре, я не знаю… Наивно надеюсь, что может, за 20 лет путинского режима мы хоть чему-то научились…

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