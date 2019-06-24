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Игорь Яковенко
Игорь Яковенко
Российский журналистВсе статьи автора

Путину – тюрьма либо могила

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21 июня в Минске состоялся митинг против объединения Беларуси с Россией. Активисты вышли с плакатами, на которых было написано: "Путин! Мы не один народ", "Отстаньте от нас со своей интеграцией", "Путин, решай свои проблемы без нас".

Была версия, что поглощение Беларуси – один из многих вариантов продолжения существования Путина во власти – поднятие его над государствами, возведение его на пост руководителя объединенного государства, что отменило бы конституционные ограничения по количеству сроков. Больше 20 лет человек сидит в этом кресле – дальше уже совсем не прилично.

Последняя "Прямая линия" показала, что реальный рейтинг Путина, судя по откликам, не превышает 7%. На самом деле, ему Россия уже осточертела.

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Выйти на какую-то более высокую геополитическую высоту и оттуда парить – это было бы для него, конечно, идеальным вариантом, но я думаю, что это абсолютно исключено.

Владимир Путин, Александр Лукашенко во время игры в хоккей

Владимир Путин, Александр Лукашенко во время игры в хоккей

Официальный сайт президента России

Это абсолютно невозможно, потому что и значительное большинство граждан Беларуси этого не захочет, и, конечно же, политическая элита Беларуси будет сопротивляться и, прежде всего, Лукашенко. Конечно же, Лукашенко не пойдет к Путину в секретари райкома КПСС. Это просто исключено. Они будут сопротивляться до последнего.

Ну а то, что люди протестуют – это хорошо. Несмотря на то, что протест был немногочисленным, 15 человек – этого достаточно. Это символ. Почему так немного? Потому что реальной угрозы пока нет.

Да, хотели бы. Но того ресурса, который был в 2014 году, когда оккупировали часть Украины, прежде всего, психологического, сегодня нет.

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Так что от этих вялых поползновений Беларусь отобьется.

Как Путину решать проблему 2024? Этого я не знаю. Но есть хороший вариант – взять билет до Гааги, поехать и сдаться. Это правильный вариант. Тогда он будет целее и проживет дольше. Но, думаю, на этот вариант он не пойдет, а пойдет на какой-нибудь абсолютно антиконституционный вариант.

Я даже не хочу перечислять эти варианты, потому что некоторые из них чреваты серьезными потерями для человечества.

Путину – либо в тюрьму, либо в могилу. Других вариантов отрешения от власти у него нет. Но, думаю, он будет сопротивляться всеми силами. Собственно говоря, он и сейчас это делает.

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Игорь ЯковенкоИгорь Яковенко
Тема
Эксклюзив
Персоны
Владимир ПутинАлександр Лукашенко
Место
Беларусь
Тег
Новости России
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Соломко Олесь
Соломко Олесь
Все зрозуміло, крім одного: як це Лука не хоче інтеграції, коли він своїми кроками все більше затягує Білорусь в "путінську багнюку"?! В шахах "позиція Луки" називається "цугцванг" - термін, який використовують у шахах та деяких інших іграх, який характеризує положення, коли будь-який хід гравця веде до погіршення його позиції.
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Майский Вадим
Майский Вадим
А на основании чего Путин должен ехать сдаваться в Гаагу? Есть какой то судебный процесс, где Путин ответчик? Нахрена суду в Гааге сдался Путин? Автор убери тараканов из своей головы, вернись на грешную землю из своих наркотических фантазий.
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Kutovoy Yuriy
Kutovoy Yuriy
Майский Вадим, Не видеть, что хорошо, что плохо - яркая характеристика любого преступника! Сожалею, что на этом приходится зарабатывать.
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Ivanov Igor
Ivanov Igor
Майский Вадим, Гаага в мифологии секты либерало-украинцев - это место где будут наказаны грешники. К реальному голландскому городу Den Haag оно не имеет никакого отношения.
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Питон Каа
Питон Каа
А чем собственно говоря этому российскому журналисту мешает Путин? Пишет он себе свои статейки и его даже за них никто к ответственности не привлекает. А что Путину делать в Гааге, зачем ему сдаваться, если он победитель, странно.
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Kutovoy Yuriy
Kutovoy Yuriy
Питон Каа, И кого же Путин победил? Питона Каа - единственный вариант.
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