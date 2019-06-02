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Игорь Яковенко
Игорь Яковенко
Российский журналистВсе статьи автора

Познер давно потерял стыд и совесть

3.8т

Владимира Владимировича Познера внесли в базу "Миротворец" за "умышленное нарушение государственной границы Украины". Владимир Владимирович объяснил, что он всего на день съездил в Ялту по делу, решение о внесении себя в списки врагов Украины назвал "глупостью" и вынес этой стране суровый приговор: "пусть Украина теперь с этим живет".

Новости
Остановите войну с Украиной

Человек почти 60 лет в эфире главного канала страны. Сначала СССР, потом России. Вцепился в эфир мертвой хваткой. Давно потерял стыд и совесть. Остались только умение делать паузы и "мудрый прищур усталых глаз"...

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Автор
Игорь ЯковенкоИгорь Яковенко
Темы
Аннексия КрымаРоссийско-украинский конфликтБаза "Миротворця"
Персона
Владимир Познер
Место
Россия
Теги
УкраинаКрымНовости России
Источник
Источник:Facebook Игоря Яковенко
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Комментарии на сайте не модерированы
Флегмат Владимир
Флегмат Владимир
Познер в одном из интервью рассказывал , что семья его родителей владела имуществом в США на сумму до полмиллиона долларов .
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Макарский Александр
Макарский Александр
Завидует автор Познеру,сам бы не прочь делать паузы и щурить усталые глаза на РосТВ и получать за эту фигню миллионы руб
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2
de lik
de lik
Автор просто бзднул ни о чем
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