Владимира Владимировича Познера внесли в базу "Миротворец" за "умышленное нарушение государственной границы Украины". Владимир Владимирович объяснил, что он всего на день съездил в Ялту по делу, решение о внесении себя в списки врагов Украины назвал "глупостью" и вынес этой стране суровый приговор: "пусть Украина теперь с этим живет".

Новости Остановите войну с Украиной

Человек почти 60 лет в эфире главного канала страны. Сначала СССР, потом России. Вцепился в эфир мертвой хваткой. Давно потерял стыд и совесть. Остались только умение делать паузы и "мудрый прищур усталых глаз"...

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