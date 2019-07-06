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Игорь Яковенко
Игорь Яковенко
Российский журналистВсе статьи автора

Почему Путин все время опаздывает на встречи

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Папа Римский Франциск в этот раз ждал Владимира Путина больше часа.

Точнее сказать трудно, но, судя по тому, что сайт Святого престола анонсировал, что встреча запланирована на 13:00, а на красную дорожку Апостольского дворца, где его около часа ждал личный секретарь Папы, журналисты и почетный караул Папской гвардии, Путин вступил в 14:07, в этот раз Франциску пришлось ждать Путина дольше, чем в прошлую их встречу в 2015 году, когда Путин опоздал "всего" на 50 минут, пишет Игорь Яковенко для Блога.

Сама встреча Папы Римского с Путиным продолжалась 45 минут и о ее конкретном содержании и исторической значимости судить трудно, поскольку она проходила в закрытом режиме. Возможно, для понимания того, что Путин хочет сказать миру, важнее не его слова, а хронометраж его опозданий. Вот их далеко не полный список:

Владимир Путин и Папа Римский

Владимир Путин и Папа Римский

Sputnik Молдова

На 4 часа 15 минут на встречу с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в 2014 году.

На 4 часа на встречу с президентом Украины Виктором Януковичем в 2012 году.

На 3 часа на встречу с премьером Украины Юлией Тимошенко в 2009 году.

На 3 часа на встречу с госсекретарем США Джоном Керри в 2009 году.

На 3 часа на встречу с премьером Японии Синдзо Абе в 2016 году.

На 3 часа на встречу с президентом Беларуси Александром Лукашенко в 2013 году.

На 2 часа на встречу с родителями детей, погибших в авиакатастрофе (ждали его на кладбище) в 2002 году.

На 2 часа на встречу с Цахиагийном Элбэгдоржем, президентом Монголии, в 2014 году.

На 1 час 30 минут на встречу минут с президентом Израиля Шимоном Пересом в 2013 году.

На 1 час 10 минут на встречу с президентом США Трампом в 2018 году.

На 1 час 20 минут на Генассамблею ООН в 2015 году.

На 1 час на встречу с премьером Индии Нарендрой Моди в 2014 году.

На 1 час на встречу "Нормандской четверки" в 2015 году.

На 50 минут на встречу с Папой Франциском в 2015 году.

На 40 минут на встречу с президентом Финляндии Тарьей Халонен в 2004 году.

На 40 минут на встречу с королем Швеции Карлом XVI Густавом в 2011 году.

На 40 минут на встречу с президентом США Бараком Обамой в 2012 году.

На 30 минут на встречу с президентом Южной Кореи Пак Кын Хе в 2013 году.

На 20 минут на встречу с Хуаном II Карлосом, королем Испании, в 2006 году.

На 14 минут на встречу с британской королевой Елизаветой II в 2003 году.

Опоздания – фирменный стиль Путина. Из воспоминаний бывшей жены Путина Людмилы:

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"Я никогда не опаздывала, а Владимир Владимирович всегда. Полтора часа было нормой. Я помню, как стояла в метро. Первые 15 минут опоздания — это нормально, полчаса тоже. Но когда проходил час, а он все не появлялся, я начинала плакать".

Есть люди, которые всегда опаздывают в силу собственной непунктуальности и неорганизованности. Но в случае Путина гипотеза о патологическом разгильдяйстве как причине хронических опозданий, не работает. Поскольку есть встречи, на которые российский президент, если и опаздывает, то на считанные минуты. Это встречи с телевизором.

Видимо, в память о той роли, которую сыграл и продолжает играть этот прибор в создании путинизма как специфического режима его персональной власти. На всевозможные "прямые линии" Путин приходит, как правило, вовремя, а значит, его регулярные опоздания на другие встречи несут определенный месседж "городу и миру".

Суть этого послания миру вполне внятно читается из процитированного выше воспоминания бывшей супруги Путина. Вынуждая женщину ждать себя в метро целый час, Путин таким садистским способом добивался полного подчинения. Выстраивал будущие отношения с помощью символического насилия. Отношения с Людмилой Путиной – факт личной биографии Владимира Путина и касается только их двоих.

Отношения с главами других государств и гражданами (заставить ждать 2 часа на кладбище родителей погибших детей – изумительная гнусность!) – это всегда политика. Человек, систематически опаздывающий на деловые встречи, крадет чужое время, то есть он вор. Человек, делающий это сознательно и демонстративно, осуществляет еще и символическое насилие над своим политическим партнером, ставя его в зависимую позицию, в "позу подчинения".

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Тень Путина

Когда министр иностранных дел отправил телеграмму находившемуся на отдыхе Александру III, что в связи с угрозой большой войны в Европе ему надо бы прибыть в столицу на переговоры, император ответил: "Когда русский царь удит рыбу, Европа может подождать".

Путин пытается себя ставить никак не ниже Александра III, поскольку у российского императора не было ядерной заточки, а у Путина она имеется. Поэтому главный сигнал, который посылает миру своими демонстративными опозданиями Владимир Путин, означает следующее: "В гробу я вас видал в белых тапочках с вашей культурой, с вашими традициями, с вашими протоколами и прочими церемониями! Будете ждать столько, сколько надо, как миленькие, никуда не денетесь!. Подумаешь, британская королева или король испанский! Или этот, как его, Папа Римский… У него вообще-то сколько дивизий под ружьем? (с). Кто там у меня в приемной, говорите? Джон Керри? Пусть часочка три погуляет по Красной площади, я пока в бассейне поплаваю".

Римский папа одновременно владеет тремя нераздельными функциями власти: 1. Глава и суверен Святого Престола, 2. Как преемник Святого Петра (первого римского епископа) — видимый глава Католической церкви и её верховный иерарх, 3. Суверен города-государства Ватикан.

В каком своем качестве он принимал Путина, не вполне ясно, но о причинах, по которым после часа ожидания Франциск не отменил аудиенцию, можно догадаться. Не подобает главе самой крупной христианской церкви показывать самолюбие и гордыню, а следует продемонстрировать умение подставлять другую щеку.

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Возможно, что и главы других государств смиренно терпели путинское хамство, следуя рекомендациям Нового Завета. В этом случае, правда, трудно объяснить поведение Шимона Переса, который полтора часа ждал Путина. Поскольку в иудаизме что-то сказано про принцип талиона "око за око"…

С точки зрения Путина, поведение мировых лидеров описывается одним словом – "терпилы". И до тех пор, пока мировые лидеры будут оправдывать это название, путинское символическое насилие методом демонстративных опозданий всегда будет продолжаться в виде реального насилия в форме оккупаций и войн.

Для того, чтобы положить этому конец, необходимо для начала, чтобы в офисе очередного должностного лица, на встречу к которым Путин опоздал, вежливо ответили: "Господин Путин? Вы опоздали, поэтому аудиенции не будет". Кстати, хороший пример обращения с хамом показал премьер Сингапура, отменивший встречу в Путиным 13.11.2018 из-за его опоздания.

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Автор
Игорь ЯковенкоИгорь Яковенко
Персоны
Владимир ПутинПапа Римський Франциск
Место
Россия
Тег
Новости России
Источник
Источник:yakovenkoigor.blogspot.com
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