По последним данным ВЦИОМ рейтинг доверия Путину – 32 процента. Реально по косвенным данным – раза в полтора меньше. Для власти в условиях демократии такое падение рейтинга доверия – нормальное явление. Для авторитарного режима – это повод для истерики.

События минувшей недели напоминали хронику пикирующего рейтинга. Чтобы лучше понять то, что происходит сегодня во власти и в отношениях между властью и обществом, пропустим эти события сквозь мысли двух очень разных людей.

"Вы обладаете властью, если другие думают, что вы обладаете властью". Уич Фаулер, американский политик

"Основная добродетель гражданина есть недоверие". Максимилиан Робеспьер.

Итак, по данным ВЦИОМ рейтинг доверия Путину на начала марта составил 32%. Если учесть, что как минимум треть респондентов старается угадать нужный ответ и понравиться сотруднику ВЦИОМ, можно предположить, что реально доверяют Путину не более 20-22 процентов. Это абсолютно нормальный рейтинг доверия для стран, в которых есть регулярная сменяемость власти, сами власти разделены и отделены от собственности, есть нормальные суд и пресса, - одним словом то, что называют демократия. Для режима, в котором все висит на этом рейтинге президента – самое деликатное название такого режима – персоналистский – официальный рейтинг 32% - это знак беды. Яйцо уже выскользнуло из утки, утка – из зайца, а кощеева игла согнулась и вот-вот сломается.

Это проявляется во всем – даже вот в таких смешных пустяках. Создатели мифа о Путине использовали мифы, украденные из агиографии. Попросту тырили отдельные куски из многочисленных житий святых, в которых, в частности описывалось, как разные святые пользовались любовью диких зверей. Святой Вина договорился с бегемотом, чтобы тот не вытаптывал посевы, святой Елий переплыл реку на спине огромного крокодила-убийцы, святые Сергий Радонежский и Серафим Саровский дружили с дикими медведями, а список святых, которых любили и не трогали дикие львы можно перечислять долго. Миф о Путине, которого любят и слушаются не только люди, но и звери создавался и поддерживался много лет. И вот 7 марта, накануне женского праздника Путина привезли в расположение 1-го оперативного полка полиции и посадили на коня, которого звали Ван дер Вальс. Идея была в том, чтобы показать, как путин орлом скачет на коне. Но мало того, что на коне Владимир Владимирович выглядел как ворона на заборе, этот Ван дер Вальс его отказался слушаться и все время ехал задом наперед.

То, что конь Ван дер Вальс не слушался Путина и сломал строй конных полицейских дам, это просто забавный курьез. Намного серьезнее то, что произошло на минувшей неделе в Государственной думе, где впервые за много лет депутаты не просто устроили обструкцию министру экономразвития Максиму Орешкину, но и фактически согнали его с трибуны.

Итак, вот реакция депутатов на попытки министра Орешкина рассказать им о ситуации в российской экономике.

Новости Путин сделал чистосердечное признание

"Я шокирован таким ответом министра". Геннадий Кулик, "Единая Россия".

"Я люблю лаконичность. Это называется одним словом – саботаж. При Сталине в эти министерства направили бы комиссаров, при Брежневе – представителей Комитета госбезопасности". Ж., лидер ЛДПР

"Вот и все". Володин, председатель Госдумы.

Депутатам не понравилось, что в своем докладе министр Орешкин не смог рассказать, как правительство собирается выполнять повеление Путина по стремительному развитию экономики.

Антропологи, изучавшие аборигенов Австралии и Новой Гвинеи, обратили внимание, что объекты их исследований не видят связи между половым актом и последующим рождением ребенка. Депутаты Госдумы не в состоянии постичь причинно-следственную связь между оккупацией Крыма, развязыванием войны против Украины, попытками вмешаться в выборы в Европе и Америке – и падением экономики. Правила игры такие, что Орешкин не может это сказать в Госдуме, поэтому молчит, мычит и терпит.

Что, казалось бы общего между конем Ван дер Вальсом и спикером Госдумы Володиным. Они – представители разных биологических видов, Ван дер Вальс – из отряда непарнокопытных, Володин, вероятно, из отряда приматов. Ван дер Вальс, в отличие от любимого коня Калигулы Инцитата не является членом парламента, а Володина Путин в парламент привел. Конь Ван дер Вальс и спикер Володин, скорее всего, даже не знакомы друг с другом. А общее между ними то, что оба должны были держать строй и оба этот строй сбили, нарушили.

Другое событие из хроники пикирующего рейтинга – принятие закона "о принуждении к уважению". Анализировать этот бред сивой кобылы с точки зрения права и здравого смысла совершенно невозможно. Принудить к уважению невозможно. Можно принудить к молчанию посредством страха. Аналогичные законы были в Третьем рейхе и в СССР. Там были статья 70 УК РФ "Антисоветская агитация и пропаганда", в которой был пункт о клеветнических измышлениях, порочащих государственный и общественный строй, и статья 190-1 "Распространение заведомо ложных сведений" так же порочащих советскую власть.

Эти статьи не спасли СССР. Точно так же закон Клишаса о "понуждению к уважению" не спасет путинский режим, просто сделает его умирание более позорным. Самое время вспомнить слова Уича Фаулера: "Вы обладаете властью, если другие думают, что вы обладаете властью". Власть не в кабинетах, не в законах, и даже не в тюремных решетках и полицейских дубинках. Она в головах. Депутаты, привыкшие пресмыкаться перед властью, уже не видят представителя власти в министре. Все больше россиян не доверяют Путину, то есть, по формуле Робеспьера обретают "основную добродетель гражданина".

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.