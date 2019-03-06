Шотландец Джон Чейн и ирландец Уильям Стокс стали популярны в СССР, а затем в постсоветской России благодаря Бюллетеню о состоянии здоровья И.В.Сталина на 2 часа 5 марта 1953 года, опубликованному в газете "Вечерняя Москва".

Именно из этого Бюллетеня, который еще и по радио зачитывали, советские граждане узнали, а многие и полюбили этих докторов, открывших в 19 веке тот тип "Чейн-Стоксова" дыхания, которое стало последним в жизни Сталина. Помимо исторического Бюллетеня "Вечерняя Москва" рассказала своим читателям о трудовых успехах коллектива завода имени И.В.Сталина, о том, как трудящиеся Свердловского района "с огромным интересом изучают гениальное произведение И.В.Сталина "Экономические проблемы социализма в СССР". Но что-то мне подсказывает, что все прочли только про Чейна и Стокса…

Хрущев пытался похоронить Сталина, труп вынесли из мавзолея, но через несколько лет началась ползучая ресталинизация. Хорошо помню, как на семинаре по истории КПСС преподаватель возмущенно закричал, когда я начал говорить о 20-м съезде и культе личности Сталина: "Какой культ личности?! Выбросите всю эту оттепельную слякоть из головы!"…

Сегодня, спустя 66 лет, Сталин вновь центральная фигура в сознании россиян. Можно утверждать, что курс на сталинизацию сознания взят и последовательно проводится путинской информационной обслугой. Не прямо, не в лоб, но твердо и неуклонно. Тема Сталина не исчезает из телевизора. Фильмы с мудрым и очень человечным Сталиным. В политических ток-шоу жесткие и мягкие сталинисты всегда имеют численный перевес над противниками Сталина. Книги в жанре альтернативной истории, где Сталин является спасителем человечества, стоят на самых видных местах в книжных магазинах. И в то же время британо-французский фильм "Смерть Сталина", снятый в жанре политической комедии, был запрещен к показу в российских кинотеатрах. Причиной отзыва прокатного удостоверения стала истерика сталинистов, в том числе в стенах Государственной думы и в телевизоре.

Сталинизм – неотъемлемая часть путинизма.

Именно за годы правления Путина отношение к Сталину поменялось радикально. По данным Левады-центра в 2001 году негативно относились к Сталину 43% россиян, а в 2018 – только 12%.

Наиболее существенные сдвиги в сознании граждан России в отношении Сталина произошли после того, как Путин перешел к агрессивным войнам в Грузии, Украине и Сирии. По данным того же Левады-центра в 2008 году 68% опрошенных россиян были согласны с утверждением, что "Сталин виновен в уничтожении миллионов безвинных людей", а в 2018 году так считали уже 44%, то есть в полтора раза меньше.

По данным опроса Pew Research Center отношение к Сталину существенно различается у граждан разных стран Восточной и Центральной Европы. Согласны с тем, что Сталин сыграл положительную роль в истории их страны 58% граждан России, 57% опрошенных в Грузии, 38% в Армении, 33% в Болгарии, 29% в Румынии, 16% в Украине, по 11% в Чехии и Латвии, по 9% в Венгрии и Эстонии, 8% в Литве и 6% в Польше.

Сталин необходим Путину, поэтому сталинизм – неустранимая часть путинизма. У Путина нет идеологии, нет образа будущего и дорожной карты, ведущей к нему. Поэтому такой образ путинская информационная обслуга вынуждена искать в прошлом. И это прошлое – миф о войне и о Сталине – освободителе. Путин в интервью режиссеру Стоуну на вопрос об отношении к Сталину ответил обтекаемо, назвав его "продуктом своей эпохи". И тут же привел параллель с Кромвелем, памятники которому стоят в Великобритании и с Наполеоном, которого чтут во Франции. Про "демонизацию" Сталина Путин сказал, что это "атака на СССР и Россию".

Сегодняшний Сталин – это зомби, который гуляет по постсоветскому общественному сознанию и питается ностальгией по империи. В данный момент происходит третий этап распада Российской империи и отношение к Сталину – это индикатор той стадии, на которой находится этот процесс.

Прологом распада СССР стал фильм Абуладзе "Покаяние", в котором местного тирана никак не могут похоронить, поскольку его труп каждую ночь выкапывают. Для того чтобы похоронить Сталина по-настоящему оказалось недостаточно вынести его из мавзолея и замуровать у кремлевской стены. Чтобы этот зомби перестал разгуливать, видимо, потребуется окончательно уничтожить остатки его главного имперского детища, которое сегодня существует в виде путинизма.

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