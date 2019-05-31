За ближайшие 5 лет Россия должна стать лидером в IT-сфере, - заявил президент РФ Владимир Путин. Насколько эта цель достижима, в частности, на фоне решений по де-факто закрытию российского интернета?

Это вопрос риторический. Совершенно очевидно, что эта задача не выполнима, во-первых, чисто технологически. Потому что сейчас имеет место отставание такого масштаба именно в IT-сфере, что покрыть его за 5 лет не представляется возможным. Даже если изменить всю политику в стране, вплоть до главных ее основ.

Страна должна стать в экономическом смысле ориентированной на новые технологии. Она должна по-настоящему открыться миру.

Сейчас идет совершенно обратный процесс.

В закрытых лабораториях при Сталине люди сидели и должны были что-то создавать. Основные технологии создавались тем, что СССР в свое время крал технологические секреты и передавал своим ученым, которые пытались это повторить. Это касалось и автоматов, и атомной бомбы, и чего угодно.

IT-технологии, иллюстрация Kapital.kz

Сейчас такой проблемы нет, потому что никто никаких технологий не прячет. В этом уже нет смысла, потому что обновление столь стремительное, что ты можешь взять любое изделие, любой программный код, любую разработку в IT-технологиях и попробовать копировать, как это делают китайцы.

Но отставание IT-индустрии в России такого масштаба, что, пока они будут заниматься этой разработкой, мир убежит еще дальше.

"Через 5 лет мы должны стать лидером". К кому обращены эти слова? А что вы сделали для того чтобы ваши ученые не уезжали, чтобы они могли создать этот потенциал? Отдельно – вопрос ограничений.

Вообще, успех как таковой, тем более технологический, по большому счету, обеспечивается не государством. Нужно создать условия для бизнеса, для его развития, чтобы все ограничения были сняты. Любые. Это очень наглядно в военной сфере – лучшие технологические военные достижения создаются частными, а не государственными компаниями. Например, в США нет государственных военных компаний. Частная компания открыта для свободного доступа к рынку и использования его достижений.

А в России? Сейчас они создадут государственную корпорацию, которая будет заниматься "успехами" в IT-сфере, которой поставят задачу вывести страну в лидеры за 5 лет. Украдут все деньги, которые будут выделены на это из бюджета. Просто все, до копейки. Не 100%, а 200%. Украдут два раза. И кончится это тем же, чем заканчивалось всегда.

Мы – страна, в которой в смысле технологий проводится ограничительная политика. Они пытаются создать отдельный интернет, они пытаются ввести firewall по китайскому образцу. Именно для того, чтобы не допустить свободного обмена идеями, свободного обмена мнениями, свободного обмена как такового.

А для абсолютных достижений нужна абсолютная свобода, абсолютное отсутствие ограничений.

Поэтому это – пустой разговор, обычная декларация, которых было так много! Путин столько раз ставил какие-то задачи! Особенно наглядно это было в космической сфере с Рогозиным, который то собак топил, то еще что-то делал. С начала нулевых годов был "Роскосмос" и был Илон Маск. Мы видим, куда продвинулся тот, и куда обратно продвинулись эти. Все "достижения" налицо.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.