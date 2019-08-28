В ближайшие недели президент Украины Владимир Зеленский встретится с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите в нормандском формате.

Можно ли ожидать серьезных решений по Донбассу на этой встрече? Жив ли нормандский формат? Нужно ли его менять?

Проблема заключается в следующем. Нормандский формат на высшем уровне не проводился с 2016 года. Новая нормандская встреча может состояться, но в ее результативность я бы не слишком верил.

Москва – прежде всего, в лице Путина, потому что он принимает такие решения, - пока внятно не высказалась, как стратегически она собирается решать проблему оккупированных территорий Донбасса. Разве прозвучала какая-то ясная программа, что, дескать, мы собираемся добиться от вас исполнения Минских соглашений в части особого статуса и амнистии, и этого будет достаточно для всего-всего? Что они выведут войска, что освободят границу и поместят туда нейтральных миротворцев?

Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета Официальный сайт президента РФ

Я этого не слышал. Я слышал только требования со стороны Москвы к Зеленскому: дайте особый статус оккупированной части Донбасса, и амнистию проведите. Но что Москва должна сделать в ответ, учитывая, что она отрицает, что на Донбассе есть ее войска, не понятно.

Реально ли Украине выполнить условия Путина? Я не уверен.

А это значит, что Путин может заявить: я был готов проводить саммит при таких условиях, но раз они не выполнены, то нечего и обсуждать.

В каком случае Путин может отказаться от своих условий? Только если обмен будет более масштабным. Условно говоря, он соглашается на участие в нормандском формате и договоренности, но с России снимают европейские санкции.

Что касается смены нормандского формата, то вовлечение в него США – это, насколько я помню, инициатива Зеленского. Вроде бы, невнятно, со стороны Госдепа прозвучало, что они не отказываются от подобной конфигурации.

Но вопрос заключается в том, что там будет обсуждаться. Донбасс или снятие санкций? По-моему, Москва согласится на участие Америки только для того чтобы широкомасштабно обсуждать и санкции, и возвращение в Большую Семерку, и так далее. Для Москвы это площадка, чтобы решать свои проблемы более масштабно, а не только проблему Донбасса.

И я не уверен, что европейцы и американцы, несмотря на их лояльность, готовы обсуждать эти вопросы. Но Путина интересуют именно они.

Опять замкнутый круг. Для оптимизма пока оснований нет.

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