Прочитал тут несколько текстов о том, что вот, у властей все под контролем, всех разгромили, посадили, все свои проблемы решили, полностью контролируют ситуацию, надеяться не на что, и так далее. Удивительно что вроде грамотные люди такие глупости пишут, но давайте поподробнее разберем - почему это глупость.

1. Власти очень быстро, даже не успев толком еще ничего сделать, достигли предела применения силы. Даже то махание дубинками, обыски и аресты, которые мы видели, привели к очень серьезному общественному возмущению, росту протестных настроений и, самое главное, быстрой политизации ранее неполитических слоев общества.

Власти прекрасно понимают, что хоть у них и есть серьезное силовое превосходство, но дальше расширять масштабы применения силы они не могут. Это хорошо видно нам здесь с вами, непосредственным участникам событий, но не видно многим умным комментаторам, которые либо за границей, либо на улицу не особо ходят, а пишут в основном тексты.

2. Они, конечно, по привычке своей продолжат всех бить и сажать, но результатом этого будет только одно - полная потеря поддержки со стороны общества. Это ошибка - полагать, что общественное мнение для нынешней власти ничего не значит - напротив, все 20 лет эта власть только и держится на общественном мнении (от широкой поддержки до равнодушия и аполитичности), постоянно трясется над своими рейтингами и всю стратегию борьбы с оппозицией строит на постулате "Вы - маргинальное меньшинство, а вся поддержка у нас". Жить и функционировать в условиях отсутствия широкой поддержки эта власть не умеет, и получается это у нее, как мы видим, плохо. Силовая компонента, как это ни парадоксально, имеет ярко выраженный и очень быстрый обратный эффект. Расширять ее применение они - могут, конечно, но тем хуже это будет для них политически.

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Там есть люди - прежде всего сам Путин (он сам лично стоит за всеми решениями, поверьте - сам лично против фамилий циферки ставит, кому сколько суток дать, многие комментаторы просто не имеют представления до какой степени там развит микроменеджмент - плюс обратите хотя бы внимание какая потрясающая степень координации между десятком разных силовых ведомств, судами и т.п., это только от первого лица может исходить), чокнутый Патрушев, и ряд других - которые вот эту связку не понимают (потому что уж очень сильно оторваны от российских реалий, смертельно боятся "майдана" и веруют в "твердую руку"). Но жизнь их сейчас будет быстро учить, уже учит не по дням а по часам - силовые методы не работают.

Они-то верят в теорию, что очаг сопротивления надо подавить на самой ранней стадии, в зародыше, запугать всех кто потенциально может к сопротивлению присоединиться, но в реальности такие действия воспринимаются как непропорциональное применение силы. Особенно на фоне того, что отношение к властям сильно ухудшилось по экономическим причинам, им сложно представить свою систему как нечто такое, чем население дорожит и что стоит защищать, а критиков власти - как каких-то сумасшедших, ведь они говорят то, с чем большинство населения полностью согласно. То есть бьют и сажают людей, которые говорят правду, близкую широким слоям населения. А у тех, кто бьет и сажает, наворованное не помещается в карманах. Так что силовая эскалация - прямой путь к обвалу их популярности.

3. Экономическая компонента здесь крайне важная. Роста нет и, как мы уже видим, не будет, в правительстве начинается дикий разброд и срач на тему, кто в этом виноват, причем оба главных противника - ЦБ и МЭР - уже заговорили о рисках рецессии. При этом геополитикой народ уже сыт по горло, она не только пере-отработана, но и длительный период без экономического роста не может не вызвать прямых ассоциаций - а стоило ли заниматься этой фигней на международной арене, если платой стали обнищание и экономический беспросвет.

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4. В том числе и с учетом пункта 3 (но вовсе не только) все эти явления усилят брожение внутри власти. Акела что-то слишком часто стал промахиваться. Я считаю наш истеблишмент слабым и неспособным на открытое противостояние с Путиным - поэтому дворцовых переворотов ждать не стоит - но стоит ждать усиления внутреннего саботажа, что еще сильнее расшатает систему. Саботажа не только в прямом смысле (хотя пример высокопоставленного сотрудника внешнеполитического блока АП Смоленкова в высшей степени показателен - у них прям в руководстве внешней политикой на высокой должности сидел самый настоящий американский шпион, а теперь представьте, сколько там на самом деле таких латентных шпионов - которые не прямо вот так на США работают, но уж точно не в восторге от происходящего в стране и не фанаты Патрушева и ко), а скорее в классическом для русской бюрократии смысле "как бы чего не вышло в эти challenging times, не буду-ка я делать вообще ничего, инициатива наказуема, а под лежачий камень вода не течет". Но и открытых выступлений будет достаточно, и подходы к Путину участятся - "Владимир Владимирович, все летит к е-матери, нам надо срочно корректировать курс".

5. На этом фоне их попытки нагнать страх не только не работают, но и имеют обратный эффект. Давайте прямо говорить - целью всего этого запугивания и погромов было выдавить лидеров оппозиции в эмиграцию и разгромить нашу инфраструктуру. Ничего из этого не удалось. Десять лет назад о перспективе получить дубинкой по голове или 5-10 суток административного ареста говорили с ужасом, а сейчас есть десятки тысяч людей, готовых выходить на несанкционированные акции, тысячи людей, уже имеющие опыт задержаний и противостояния с ОМОНом, сотни отсидевших аресты. Страх будет отступать в такой ситуации.

Поэтому я не очень понимаю, как в этой ситуации можно писать какие-то запуганные пессимистические тексты. По сути единственное, что у властей осталось - это дубинка, но, как мы видим, обществу ее массовое применение не нравится, это оружие в политическом плане неэффективно.

Да, конечно, эта власть еще сильна и поборется за выживание, много будет неприятного на этом пути и это может занять время - но динамика очень впечатляющая, и ответа на все эти вызовы власть пока не демонстрирует способности давать. Так что надо жать дальше.

Понимаю что у вас много вопросов по поводу конкретных планов действий - они есть, но дайте тоже нам некоторое время на обсуждение текущей ситуации и сценариев ее развития, слишком много всего произошло, надо тщательно осмыслить все и с умом действовать. (Понятно что нужны митинги, но их не согласовывают вообще теперь; понятно что нужно идти в Госдуму, но пока вообще не ясно, по какому сценарию это все пойдет, надо осмыслить варианты.)

Но в целом скорость падения авторитета власти превосходит даже мои самые оптимистичные ожидания. Я не знаю, что и где вы нашли у них там "под контролем", дорогие господа скептики.

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