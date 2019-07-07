Алексей Венедиктов предпринимает исключительные усилия по подтверждению как факта ведущихся переговоров между Нидерландами и Австралией, с одной стороны, и Россией, с другой, по вопросу о государственной ответственности России за сбитый малайзийский лайнер, так и де-факто признания Кремлем его авторства в сбитии МН17 и гибели 298 человек.

12 часов спустя после своего первого комментария по теме А.Венедиктов дал развернутую характеристику позиции российской делегации на этих переговорах (приписывая ее, очевидно, для конспирации, голландско-австралийской стороне). По его данным, позиция Кремля заключается в принятии на себя "добровольных" обязанностей по выплате компенсаций жертвам трагедии исходя из принципа еx gratia за счет одновременного отказа от государственной ответственности за осуществленный теракт.

О.Бычкова― Вот Андрей Илларионов написал в своем блоге, в посте, который была на сайте "Эха Москвы", в том числе, буквально вчера по поводу этих переговоров непонятных на "большой двадцатке" с Марком Рютте, премьер-министром Нидерландов. И Андрей Илларионов считает, что Путин привлечен к переговорам о государственной ответственности России за сбитый "Боинг".

А.Венедиктов― Андрей Илларионов в этом ничего не понимает. Всё наоборот. Вот с точностью до наоборот. Речь идет совсем о другом. Речь идет об освобождении России от государственной ответственности. Именно в этом, как я понимаю, позиция Австралии и Нидерландов.

О.Бычкова ― Чего это?

А.Венедиктов― В каком смысле "чего это?"? Вот речь идет об ответственности России как государства — мы с тобой говорили о государстве — от ответственности. Потому что есть несколько прецедентов.

Во-первых, по латыни есть такое понятие, называется Ex gratia. Вы можете набрать и прочитать, что это такое. Ex gratia — это означает "из милости" или "без признания ответственности". Это была одна из историй, ближайшая история была… 2 июля 88 года по ошибке американский крейсер сбил гражданский иранский самолет над Ормузким проливом, приняв его за другой. Посылал радиосигналы, тот не отвечал. 290 человек (как близко, да?) погибли.

Это был иранский гражданский самолет, который летел над Ормузким проливом, где шла война, и капитан крейсера, поняв, что это, скорей всего, атакующий его, тем более, что там были небольшие атаки до тех пор, сбил его ракетой. Погибло 290 гражданских.

И вот в результате этой всей истории сначала там президент Рейган предложил семьям погибших компенсацию такую-то, они отказались. Иран подал иск в Международный суд ООН с требованием компенсации ущерба и признания США виновными — государственная ответственность. 17 мая 89-го года.

Чем закончилось: через 7 лет между США и Ираном было подписано мировое соглашение, и дело в суде, состоящее из двух частей — компенсация и госответственность — было прекращено.

На каких условиях: по условиях соглашения США должны были выплатить компенсацию в размере 131 миллион долларов наследникам из расчета 300 тысяч долларов за каждого погибшего трудоспособного и 150 тысяч за каждого иждивенца, а Иран отказывался от дальнейших претензий к США в связи с этой катастрофой.

То есть государственная ответственность США была снята. Но США Ex gratia (из милости или добровольно) — ну, под давлением… добровольно — выплатили эти деньги. Причем США говорили, что "самолет не отвечал, капитан действовал правильно, мы ответственности не несем". Вот вам, пожалуйста.

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То же самое — внимание! — происходило с самолетом, который летел из Израиля в Новосибирск и был сбит. Украинская сторона выплатили Ex gratia компенсацию, но не признала свою ответственностью, и когда некоторые российские семьи, не удовлетворенные компенсацией, подали в Киевский Печерский суд, суд сказал: "Секундочку, у нас же соглашение. Мы выплатили это как компенсацию, а за это вы не подаете на нас в суд".

Вот вся история. Поэтому переговоры, насколько я знаю, Рютте и Путина… я не знаю вот эти переговоры, а предыдущие переговоры между МИДами Австралией, Нидерландов, России были ровно про это — компенсацию. И это, собственно говоря, предложение австралийской и голландской стороны.

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