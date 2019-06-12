Последние 6 месяцев я занимался вопросом, кто, как и почему привел к власти в России Владимира Путина. Кто его придумал. Оказалось, что ключевую роль в этом процессе, который развивался в 98-99-м году сыграли, по сути, два человека. Для меня от части это тоже было некой неожиданностью. Ведь это были не представители КГБ и представители спецслужб или ГРУ. Это не был президент Борис Ельцин. Это были два человека, даже один, а второй ему помогал.

Первым оказался Валентин Юмашев, о существовании которого значительная часть россиян даже не подозревает. А вторым человеком оказалась Татьяна Юмашева – дочь Ельцина.

Татьяна Юмашева и Борис Ельцин 24СМИ

Почему я об этом вспомнил. Когда это все было сделано, Татьяна Борисовна в своем блоге писала, что первым указом, который подписал Путин, было обеспечения гарантий безопасности президенту Ельцину и членам его семьи. В этом указе говорится, что ни президент Ельцин, ни любой другой президент не может преследоваться по закону, чтобы не сделал.

То есть президент Медведев отправил войска в Грузию, но он никогда не будет наказан за это потому, что он президент. Так же и президент Путин отправил войска в Чечню, но он никогда не будет за это наказан.

Вот здесь очень четко, ярко и образно человек демонстрирует свое неприятие к важнейшему принципу верховенства права. У всех людей, независимо от позиций, которые он занимал или занимает, равный объем прав и обязанностей. Преступление должно быть наказано в любом случае, независимо от того, какой пост занимал человек.

Более всего Татьяну Борисовну беспокоило и возмущало, что в некоторых странах президенты, после того, как покидали свой пост, были наказаны за совершенные ими преступления. Также она привела список стран, у которых с ее точки зрения, президенты добивались привода к власти своих преемников и обеспечивали неприятие мер против преследования.

Для свободной России это абсолютно неприемлемое положение. Мы все должны быть равны, независимо от того, кто и какую позицию занимал, у кого какое положение и какие миллиарды.

Одинаковое преступление наказывается одинаково.

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