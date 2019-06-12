ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
пледа Венето «Прикосновение природы» Участвовать
Приз
Конкурс
ГлавнаяБлоги

/Блоги - Новости России

Андрей Илларионов
Андрей Илларионов
Российский политик и экономистВсе статьи автора

Путина выбрал не Ельцин и даже не КГБ

3.3т

Последние 6 месяцев я занимался вопросом, кто, как и почему привел к власти в России Владимира Путина. Кто его придумал. Оказалось, что ключевую роль в этом процессе, который развивался в 98-99-м году сыграли, по сути, два человека. Для меня от части это тоже было некой неожиданностью. Ведь это были не представители КГБ и представители спецслужб или ГРУ. Это не был президент Борис Ельцин. Это были два человека, даже один, а второй ему помогал.

Первым оказался Валентин Юмашев, о существовании которого значительная часть россиян даже не подозревает. А вторым человеком оказалась Татьяна Юмашева – дочь Ельцина.

Татьяна Юмашева и Борис Ельцин

Татьяна Юмашева и Борис Ельцин

24СМИ

Почему я об этом вспомнил. Когда это все было сделано, Татьяна Борисовна в своем блоге писала, что первым указом, который подписал Путин, было обеспечения гарантий безопасности президенту Ельцину и членам его семьи. В этом указе говорится, что ни президент Ельцин, ни любой другой президент не может преследоваться по закону, чтобы не сделал.

То есть президент Медведев отправил войска в Грузию, но он никогда не будет наказан за это потому, что он президент. Так же и президент Путин отправил войска в Чечню, но он никогда не будет за это наказан.

Новости
Путин сказал, что Россия не медведь, а обезьяна

Вот здесь очень четко, ярко и образно человек демонстрирует свое неприятие к важнейшему принципу верховенства права. У всех людей, независимо от позиций, которые он занимал или занимает, равный объем прав и обязанностей. Преступление должно быть наказано в любом случае, независимо от того, какой пост занимал человек.

Более всего Татьяну Борисовну беспокоило и возмущало, что в некоторых странах президенты, после того, как покидали свой пост, были наказаны за совершенные ими преступления. Также она привела список стран, у которых с ее точки зрения, президенты добивались привода к власти своих преемников и обеспечивали неприятие мер против преследования.

Для свободной России это абсолютно неприемлемое положение. Мы все должны быть равны, независимо от того, кто и какую позицию занимал, у кого какое положение и какие миллиарды.

Одинаковое преступление наказывается одинаково.

Записано в рамках форума Свободная Россия

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Андрей ИлларионовАндрей Илларионов
Персоны
Борис ЕльцинВладимир Путин
Место
Россия
Тег
Новости России
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
0
2
Смешно
3
Интересно
4
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Mega Death
Mega Death
Забыл дядька , как в свободнйо и демократичной России в 93-м расстреляли из танков Парламент , а в 96-м году, с рейтингом поддержки в 6% на выборах победил алкоголик Боря))) .....А потом пришел Путин и дал хорошего пинка этому комику Илларионову
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Газмяс Омский
Газмяс Омский
Отменить указ и банду Ельцина под суд! Заодно и Илларионова как соучастника, не забыть всяких там Ходорковских, Гусинских, Березовских... Ах да, Березовский уже получил своё, доволен как слон.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel