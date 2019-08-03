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Андрей Илларионов
Андрей Илларионов
Российский политик и экономист Все статьи автора

Даже Зимбабве свободнее России

1.3т

Сергей Собянин заявил, что нынешняя Россия – это не Зимбабве: "Кто громче крикнет, тот и власть? Мы же не в Зимбабве живем!"

Это тот нечастый случай, когда Собянин оказался прав.

Хотя Зимбабве далека от западных стандартов гражданских свобод и политических прав, нынешняя Россия находится от них еще дальше.

Лидер зимбабвийского оппозиционного Движения за демократические перемены Морган Цвангирай ничего не кричал, но стал властью. Он участвовал в президентских выборах 2002 и 2008 годов. В отличие от России лидер оппозиции в этой африканской стране был до них допущен. Более того, на президентских выборах 2008 года с 47.8% полученных голосов он опередил тогдашнего (в целом – в течение почти четырех десятилетий) президента Роберта Мугабе, за которого тогда отдали голоса 43.2% избирателей.

Хотя М.Цвангирай не стал президентом Зимбабве, тем не менее 15 февраля 2009 года он был назначен руководителем правительства страны. На посту премьер-министра оппозиционный политик проработал четыре с половиной года – до 11 сентября 2013 года.

На президентских выборах 2018 года новый лидер Движения за демократические перемены Нельсон Чамиза набрал 44.3% голосов по сравнению с 50.8% голосов, отданных за представителя правящей ЗАНУ-ПФ Эммерсона Мнангагву. Последнего во время встречи в Кремле В.Путин приветствовал такими словами: "Совсем недавно Вы одержали убедительную победу на выборах".

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В то время как Россия, будучи несвободной страной с жестко авторитарным режимом, опускается все ниже по шкале политических прав и гражданских свобод, быстро приближаясь к ее самому дну, Зимбабве в 2018 году покинула группу политически несвободных стран и стала государством с полусвободным политическим режимом. На графике представлено положение обеих стран – России и Зимбабве – по отношению друг к другу и в сравнении с нашей соседкой Финляндией, чуть более столетия назад входившей в состав Российской империи.

Переход Зимбабве на более высокую ступеньку индекса политических свобод эксперты объясняют проведенными в 2018 году президентскими выборами, какие хотя и сопровождались большим числом нарушений, но все же восстановили сам процесс избрания исполнительной власти в стране.

Даже Зимбабве свободнее России

По индексу политических прав и гражданских свобод Зимбабве в 2018 году более чем в полтора раза опережает Россию. Для этой африканской страны характерны более высокие, чем в России, значения свободы слова и вероисповедания, свободы ассоциаций и организации, качества избирательного процесса, политического плюрализма, функционирования государства.

Зимбабве – это, безусловно, не Финляндия и не Нидерланды. Но сегодня это более свободная страна, чем Россия.

А нынешней России под Собяниным и Путиным по уровню политических прав и гражданских свобод теперь уже, действительно, далеко и до Зимбабве с Эммерсоном Мнангагвой.

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Андрей Илларионов Андрей Илларионов
Тема
Выборы в России
Персоны
Владимир Путин Сергей Собянин
Место
Россия
Теги
протест Новости России демократия
Источник
Источник: aillarionov.livejournal.com
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