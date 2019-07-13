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Матвей Ганапольский
Матвей Ганапольский
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Путиноиды наконец решили вкусно пожрать?

4.5т

Когда, после введения санкций против России, Путин приказал давить импортные продукты тракторами, все путиноиды из Госдумы, СФ и правительства поддержали этот идиотизм радостным воем – это только оздоровит наше сельское хозяйство, закричали они.

Ну, как это оздоровило то самое хозяйство и пищевую промышленность судить тем, кто ходит в магазины и покупает изысканное пальмовое масло и, так называемые, сырные продукты – гениальное изобретение русской онкологической пищевой промышленности (не экологической, а онкологической – не перепутайте!)

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Побомбив, по традиции, Воронеж, путиноиды дали озолотиться Лукашенко, который активно переклеивал итальянские наклейки на белорусские, а российские лохи-потребители ели тигровые креветки, авокадо и ананасы, коими, как мы знаем, щедра белорусская тропическо-океаническая природа, и говорили – вот какой молодец этот Лукашенко, его бы в президенты России!

Не забыли путиноиды и о детях. Утром на телеканалах детям объясняли, что "хлеб всему голова", а вечером показывали, как бульдозер давит гусиные тушки.

— Так ведь хлеб всему голова! – растеряно лепетал ребёнок.

— Голова у нас одна – Владимир Путин, — строго отвечал отец. – Ты, давай, иди ужинай. Я сырный продукт купил, отскреби его от тарелки и попробуй проглотить. Если он уже потёк, то выпей. Пальмовое масло теперь всему голова!

Если серьёзно, то трудно представить себе, что сотворили властные негодяи с естественным уважением к продукту – высочайшим достижением человеческого труда. Будет ли уважать ребёнок простой человеческий труд, если каждый день видит, как давят румяные персики, куриные тушки и золотые апельсины?

Ответ очевиден!

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Сколько было протестов общественности, сколько призывов отдавать эти продукты в детские дома или больницы, где кормят тем самым сырным продуктом. Но путиноиды плевать хотели на сирот и больных – им важно было делать вид, что они борются с проклятым Западом.

И вдруг!...

И вдруг некий вице-премьер Алексей Гордеев выступает с инициативой продукты не давить. И говорит невероятную фразу: "Мне кажется, продукты питания уничтожать – это, в принципе, неправильно".

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И знаете, что происходит, после этой крамольной фразы малозначимого чиновника, который придумал помешать встать с колен российскому агропрому? Его не расстреливают на Красной площади, ему не заливают в глотку раскалённое пальмовое масло, а в заднее отверстие не запихивают сырный продукт. Напротив его комментирует Песков! Оказывается, главная проблема — это администрирование этих продуктов – то есть, что с ними делать.

Понимаете, да? Путиноиды делают вид, что не знают, что делать с этими продуктами, хотя та же старая идея – проверить их качество соответствующими санитарными службами и отдать их в детские дома, просто лежит на поверхности.

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Поэтому, уж простите, идея не давить тушки гусят и авокадо, уверен, будет реализована, ибо, самим путиноидам, видимо, надоело жрать пальмовое масло и сырный продукт.

Думается, что они скоро выделят дорожку из складов таможенников прямо на свой стол.

Точно так же, как выделили широкие дороги для бюджетных миллиардов в свои личные кошельки и оффшоры.

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Автор
Матвей Ганапольский Матвей Ганапольский
Место
Россия
Тег
Новости России
Источник
Источник: Эхо Москвы
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Пусть жрет народ дерьмо,ему полезно,он звереет на радость путину.
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Когда ты урод сбежал обратно в свой корцлагерь, радуйся гавну чем тебя кормят)))
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П А
П А
Шариков, шо хотел сказать? Или ещё не научился излагать мысли? (мысли?... откуда мысли у Шариковых...Карл...)
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