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Матвей Ганапольский
Матвей Ганапольский
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"Подсвечники Путина" желают, напоследок, оторвать побольше от государства

2.6т

Попы не унимаются. Только в воскресенье в программе "Итоги недели без Евгения Киселёва" я заставил Соломина прочитать умиротворяющую фразу екатеринбургского попа-начальника про то, что "руководствуясь миролюбием" церковь отказывается от строительства храма в парке, по поводу чего были протесты.

И пока некоторые либералы, читающие только первые две строчки, пошли праздновать "крупную победу общественности" над "проклятым режимом", мы прочитали фразу попа-начальника до конца. А там, в конце, он говорит, что "надеется, что на эти уступки церковь идёт последний раз!"

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Вот и победа.

Так вот, новость о том, что попы хотят выкинуть, я подчёркиваю, выкинуть (ибо если бы договорились, то и новости этой не было бы) музей не Навального и не смутьяна-антиклерикала Невзорова, а… Центральный музей древнерусского искусства им. Андрея Рублёва вряд ли кого-то уже удивит. Не буду описывать какие бесценные сокровища там находятся — кому надо, тот поинтересуется. Тут важно, что руководство музея поставлено перед фактом, а освободить территорию, написав соответствующее обращение, требует сам "святой и божий" патриарх Кирилл. И не важно, что для любого монастыря, присутствие подобного музея было бы честью. Но Кириллу музей не нужен, ему нужна, прости Господи, жилплощадь музея, которую тот уже 70 лет занимает в Спасо-Андрониковом монастыре, в котором, кстати, сам Рублёв жил и умер, и где лично им расписана часть алтаря.

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"РПЦ хочет всё!" — заключает научный секретарь музея Наталья Комашко.

"РПЦ хочет всё!" — именно это и есть неофициальный заголовок неофициального "Священного Писания", которым и руководствуется РПЦ при Кирилле. Хотим всё и сейчас!

Почему "всё" и именно "сейчас" вполне объяснимо. Хотя Кремль тут призывает не обращать внимание на временные колебания рейтинга Путина, а смотреть на них долгосрочно, Кириллу всё понятно — их "крыша" зашаталась. "Подсвечники Путина" уже не хотят пребывать в подробном качестве и желают, напоследок, оторвать побольше от светского государства. Да, большевики здорово покуражились над церковной собственностью, но, думаю тут не идёт разговор о восстановлении справедливости, ибо справедливость не бывает односторонней. Иначе мы бы слышали осуждение церковью братоубийственных войн, в которых гибнут российские православные солдатики. Мы бы слышали какое-то, пусть глухое, роптание по поводу обнищания людей, среди которых православных большинство. Но нет — "подсвечники Путина заявляют "Хотим всё!" и выгоняют музей. Интересно, если бы сам Андрей Рублёв увидел бы всё это, писал бы он свою "Троицу". Хотя, думаю, писал бы.

Он писал её во имя победы Духа, а не победы РПЦ над музеем.

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Матвей ГанапольскийМатвей Ганапольский
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Источник
Источник:Эхо Москвы
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