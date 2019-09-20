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20 сентября • обновлено в 14:34
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Леонид Радзиховский
Леонид Радзиховский
Российский психолог и журналист Все статьи автора

Путину грозит опасность. Его охрана не справится

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В сети обсуждают нового "двойника Путина". Действительно ли у президента России Владимира Путина есть "дублеры" для публичных мероприятий?

Разговоры о "двойниках Путина" – это совершенно неприличный анекдот.

Глава государства, как и любой человек – это самый обычный человек. Биологический факт заключается в том, что у каждого человека на земле есть, как минимум, один человек, который на него абсолютно похож внешне. Естественно, у него другой генофонд, но фенотипически действительно он от него неотличим. Это правда.

Но даже если это человек, который фенотипически неотличим, вам надо, чтобы этот человек был того же возраста, что и вы, чтобы он получил такое же образование, что и вы, чтобы у него был такой же тембр голоса, как у вас. Это уже перебор.

Владимир Путин на военных учениях "Центр-2019"

Владимир Путин на военных учениях "Центр-2019"

Официальный сайт президента России

Что касается того, что президента вообще кто-то должен подменять, то я думаю, что Путин с его болезненными страхами самых разных вещей, с болезненной подозрительностью - последний человек в мире, который допустит, чтобы его кто-то где-то подменял. Это для него в тысячу раз большая опасность, по крайней мере, психологически, чем террористы и так далее.

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Кроме того, везде, где Путин с кем-то встречается, он же что-то болтает. Что-то я не припомню встречи, где бы он стоял как истукан, просто улыбался и гладил детей по головам.

Вечно он что-то говорит. А двойник должен быть человеком, который молчит, который ничего не делает, который просто стоит и глупо улыбается. Нахмурить брови он не имеет права, потому что тут же по всем СМИ начнут разгонять тему, что Путин с кем-то поссорился, что он в плохом настроении, что в стране дела идут ужасно и так далее.

Сами подумайте, реально это или нет.

К сожалению, все силы безопасности страны заняты обеспечением личной безопасности Путина. Фантастически раздутая ФСО. И делается это в ущерб безопасности других людей – бюджет-то ограничен. Это абсолютнейшее безобразие.

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Поэтому физическая безопасность Путина обеспечена на 100 тысяч процентов.

Физически покушаться на Путина – это сюжет для плохого триллера. Этого не может никто. Во-первых, это абсолютно нереально в исполнении. Во-вторых, это нереально даже в замысле. Это абсолютно безумная идея, которой может загореться только психически больной человек. А психически больной человек ничего сделать не сможет.

Владимир Путин и его "двойники"

Владимир Путин и его "двойники"

https://dela.biz

Но Путин – человек, и его жизни угрожают те же самые опасности, что и жизни любого человека. И никакая ФСО, никакое Главное медицинское управление делами президента обеспечить его главную безопасность не в состоянии.

На свете от пуль или от ядов умирает 0,01% населения, а от естественных причин умирают все остальные. И с этой безопасностью никто не поможет, кроме Господа Бога.

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Путину, как любому человеку, угрожает одна-единственная опасность: заболеть и умереть. Это единственная опасность, которая угрожает всем людям на земле. И ФСО способов от этой опасности не изобрела.

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Леонид Радзиховский Леонид Радзиховский
Тема
Эксклюзив
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Тег
Новости России
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Pavlov Dmiyty
Pavlov Dmiyty
Я вчера мусор на помойку выносил, смотрю там роется какой то чел, фенотипически неотличимый от Лени Радзиховского. Я ему говорю: Леня, а куле ты в мусорке ужинаешь, пойдем я тебя вяленой ежатиной угощу. А он посмотрел на меня кагтавыми бровями и двинул в сторону Москвы позвякивая набриолинеными пейсами. Наверное режым шатать пошел.
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Klizmahohlenko Gerald
Klizmahohlenko Gerald
У Путина и астральная защита лучша на Земле. А шаману зачем было пешком идти до Москвы? Да еще и публично заявлять. Прилетел бы самолетом, пошаманил бы.
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Medvedkov Yuri
Medvedkov Yuri
Скорее бы уже заболел и сдох, пёс смердячий!
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