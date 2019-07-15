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Леонид Радзиховский
Леонид Радзиховский
Российский психолог и журналист Все статьи автора

Перед Путиным стоит важнейшая задача

13.2т

Российская оппозиция вчера вышла на улицы Москвы с протестом потому, что их кандидатов не включают в списки для голосования на выборы в Московскую городскую думу. Людей стали задерживать по той же причине, по которой не пропускают этих самых кандидатов в Моргосдуму.

Российская власть не хочет, чтобы во власти был хоть один легитимный представитель оппозиции. Она вообще не хочет, чтобы хоть в одном органе России был хоть один оппозиционер. Власть боится, что в условиях падения ее рейтинга и раздражения народа, наличие оппозиционеров в легитимных органах, может привести к большим потрясениям, а в перспективе и к краху самой власти.

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Самих по себе оппозиционеров мало и ничего особенного они из себя не представляют. Но, во-первых, среди россиян растет раздражение, и растет довольно активно. А второе, это то, что в ближайшие годы перед Путиным стоит важнейшая задача – или остаться на всегда, то есть отменить Конституцию. Ведь в 24-м году заканчивается его строк и по закону, он больше не может баллотироваться. Путин может или остаться на всегда у власти, изменив Конституцию, или привести своего приемника.

И то и другое в ситуации, когда власть не популярна и только раздражает, это очень трудная задача для главы РФ. Решить ее, если во власти в легитимных органах, будет хоть крохотная, но оппозиция, трудно. Соответственно Путин облегчает себе жизнь и решает хотя бы эту проблему – избавляется от минимальной и символической оппозиции во власти.

Поэтому вчерашние задержания в Москве на митинге – это 100% указ из Кремля.

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Автор
Леонид Радзиховский Леонид Радзиховский
Персона
Владимир Путин
Место
Россия Москва
Тег
Новости России
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Масленко Валентин
Масленко Валентин
Путин решать задачки и по сложнее умеет. Причем решаются они в штатном режиме.
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Масленко Валентин, и на старуху бывает проруха
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Shlagov Poster
Shlagov Poster
Ксения Анатольевна Собчак никак понять не может, что лучше всего у нее получаются корпоративы. Конечно, любой пиар хорош, кроме эпитафии, даже развод с господином Виторганом теперь уже невеста Собчак сделала в виде шоу, есть такие люди, кому глубоко плевать на свою итак сильно на троечку репутацию, но все равно прелестно. После вчерашнего позора с типа митингом в поддержку кандидатов от оппозиции в Мосгордуму, где почему-то были украинцы и какие-то левые заезжие чувачки, на сайте радио "Эхо Москвы" кандидат в президенты России разразилась обескураживющим вопросом. А почему - задумывается Ксения Собчак - их просто не пустить? Ну, в самом деле, Путин, ну тебе жалко, что ли?
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Shlagov Poster, путин,мутин
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